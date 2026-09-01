В Польше ДНК-тест помог раскрыть жуткое преступление, произошедшее 24 года назад

В Польше тест ДНК помог раскрыть преступление / © Unsplash

Реклама

В Польше с помощью ДНК-теста удалось раскрыть жуткое преступление, произошедшее 24 года назад. Подозреваемый уже задержан полицией.

Об этом сообщает польское издание onet.pl.

Реклама

Что известно о преступлении, произошедшем 24 года назад

Изнасилование 43-летней женщины неизвестным на тот момент преступником произошло весной 2002 года в окрестностях Ченстоховы.

Реклама

На месте происшествия были зафиксированы все следы. Несмотря на ряд мер, принятых в ходе расследования, которое продолжалось в то время, полицейским не удалось установить виновного.

Дело было закрыто из-за того, что виновного установить не удалось, однако полицейские о нем не забыли. Им продолжали интересоваться следователи из Криминального отдела Городского управления полиции в Ченстохове и так называемого «Архива X» Криминального отдела Воеводского управления полиции в Катовице. Проведённый ими подробный анализ материалов дела позволил установить, что преступник — 52-летний мужчина.

Задержание подозреваемого спустя 24 года

Во вторник, 25 августа, мужчина был обнаружен и задержан полицейскими из Ченстоховы в одной из квартир в Щецине. Об успешной операции полицейские сообщили во вторник, 1 сентября.

После задержания у подозреваемого был взят образец для анализа ДНК. Как выяснилось, генетический профиль совпадал с установленным на тот момент профилем ДНК преступника.

Реклама

52-летнему мужчине были предъявлены обвинения в изнасиловании, разбое и нанесении телесных повреждений пострадавшей женщине.

По ходатайству прокурора, на основании собранных доказательств, суд принял решение о предварительном заключении мужчины под стражу.

Напомним, что в Польше дисциплинарный суд рассматривает дело «голого прокурора», который без одежды бегал по городу, чтобы купить пиво, домогался женщин, в том числе и судей. В 2021 году его отстранили от работы, однако он получает половину своей зарплаты.

Новости партнеров

Новости партнеров