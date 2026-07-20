В Польше до потери сознания избили мужчину, который защитил парня из Украины

После нападения пострадавший обратился в полицию / © Unsplash

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В Польше жестоко избили 60-летнего мужчину, который защитил парня из Украины от агрессивных молодых людей.

Об этом пишет польское издание onet.pl

Инцидент произошел в польском городе Познань. Пресс-секретарь Воеводского управления полиции в Познани младший инспектор Анджей Боровиак сообщил, что в субботу вечером в полицию обратился 60-летний мужчина. Он пришел вместе с женой, которая ухаживала за ним после избиения, произошедшего днем ранее.

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60-летнего мужчину избили на остановке на улице Курпинского. Ранее, во время поездки на трамвае, он стал свидетелем того, как трое мужчин выкрикивали оскорбления в адрес украинского мальчика, в защиту которого он выступил. Тогда мужчины перенесли свою агрессию на 60-летнего мужчину. На поляка агрессивные мужчины напали на улице.

Пресс-секретарь сообщил, что в результате нападения мужчина потерял память. Полиция опросила свидетелей и получила записи с камер наблюдения с автобусной остановки, где произошли инциденты. Ожидается, что видеозаписи из трамвая будут обнародованы в понедельник. Установление личностей подозреваемых продолжается.

Украинцы в Польше: что известно о других скандалах

Польское издание отмечает, что в их стране возросло число преступленийна почве ненависти.

Напомним, на днях в Польше разгорелся скандал после инцидента в общественном транспорте, где мужчина запугивал украинских школьниц и требовал, чтобы они вернулись в Украину. Видео с инцидентом было опубликовано в соцсетях. Агрессора задержали.

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Кроме того, в Варшаве сотрудники аэропорта заставили молодую украинку раздеться на глазах у толпы пассажиров.

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