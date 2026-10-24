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В Польше должно появиться ядерное оружие США и Франции — глава Минобороны
Правительство Польши не хочет «сидеть сложа руки», пока Россия усугубляет угрозы, в том числе ядерные.
Варшава стремится разместить в стране ядерное оружие Франции и Соединенных Штатов Америки.
Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью для WNP.
Он подчеркнул, что укрепление военного сотрудничества с США — это вопрос не только о постоянном присутствии войск США в Польше.
«Варшава также стремится к участию в программе ядерного сотрудничества, позволяющей отдельным странам НАТО участвовать в системе ядерного сдерживания. Польша намерена постепенно наращивать свои обязательства по ядерному сдерживанию», — отметил он.
В то же время, министр не уточнил сроки принятия конкретных решений, подчеркнув, что для этого нужны консультации с союзниками.
Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Павел Залевский заявлял, что Польша не хочет размещать на своей территории ядерное оружие союзников, несмотря на рост опасений по поводу возможного вторжения России на территорию государств НАТО.