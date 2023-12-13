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В Польше Дональд Туск принял присягу премьера и назначил министров: список

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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В Польше Дональд Туск принял присягу премьера и назначил министров: список

Сейм избрал Дональда Туска премьер-министром Польши/Фото: Sejm RP

Далее Сейм избрал Совет министров абсолютным большинством голосов в соответствии с запросом премьер-министра.

В Польше лидер "Гражданской коалиции" Дональд Туск принял присягу и стал новым премьер-министром. Церемония принесения присяги состоялась в Президентском дворце в Варшаве.

Далее Сейм избрал Совет министров абсолютным большинством голосов в соответствии с запросом премьер-министра.

Об этом говорится в сообщении Сейма Польши у Twitter( (X).

Новоизбранный премьер назначил министров:

Польский Сейм/Фото: Sejm RP / ©
Польский Сейм/Фото: Sejm RP
  • Владислав Косиняк-Камиш – заместитель премьер-министра, министр национальной обороны;
  • Кшиштоф Гавковский — вице-премьер, министр цифровизации;
  • Мацей Берек – секретарь Кабинета министров, президент правительственного законодательного центра;
  • Адам Боднар – министр юстиции;
  • Радослав Сикорский – министр иностранных дел;
  • Адам Шлапка – министр по делам Европейского Союза;
  • Марцин Кервинский – министр внутренних дел и администрации;
  • Томаш Семоняк – координатор спецслужб;
  • Бартломей Сенкевич – министр культуры и национального наследия;
  • Борис Будка — министр госимущества;
  • Славомир Нитрас – министр спорта и туризма;
  • Барбара Новака – министр образования;
  • Изабелла Лещина — министр здравоохранения;
  • Дариуш Климча – министр инфраструктуры;
  • Кшиштоф Гетьман – министр развития и технологий;
  • Чеслав Секерский – министр сельского хозяйства и развития села;
  • Паулина Генниг-Клоска – министр климата и окружающей среды;
  • Анджей Доманский – министр финансов;
  • Агнешка Дземянович-Бонк – министр семьи и социальной политики;
  • Дариуш Вечорек – министр науки и высшего образования;
  • Мажен Окла-Древнович – министр, член Кабинета министров, министр высшей политики;
  • Катажина Котула – министр, член Кабинета министров, министр по вопросам равноправия;
  • Агнешка Бучинская – министр, член Кабинета министров, министр по делам гражданского общества;
  • Ян Грабец – министр, член Кабинета министров, руководитель канцелярии премьер-министра.

Напомним, Дональда Туска 11 декабря избрали премьером Польши. Ранее правительство премьер-министра Матеуша Моравецкого не получило вотум доверия.

Также новый глава правительства Польши Дональд Туск в своем обращении к польским парламентариям неоднократно упоминал Украину и пообещал поддерживать наше государство.

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Дата публикации
Просмотры
322
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