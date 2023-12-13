В Польше Дональд Туск принял присягу премьера и назначил министров: список

Далее Сейм избрал Совет министров абсолютным большинством голосов в соответствии с запросом премьер-министра.

В Польше лидер "Гражданской коалиции" Дональд Туск принял присягу и стал новым премьер-министром. Церемония принесения присяги состоялась в Президентском дворце в Варшаве.

Далее Сейм избрал Совет министров абсолютным большинством голосов в соответствии с запросом премьер-министра.

Об этом говорится в сообщении Сейма Польши у Twitter( (X).

Новоизбранный премьер назначил министров:

Польский Сейм/Фото: Sejm RP

Владислав Косиняк-Камиш – заместитель премьер-министра, министр национальной обороны;

Кшиштоф Гавковский — вице-премьер, министр цифровизации;

Мацей Берек – секретарь Кабинета министров, президент правительственного законодательного центра;

Адам Боднар – министр юстиции;

Радослав Сикорский – министр иностранных дел;

Адам Шлапка – министр по делам Европейского Союза;

Марцин Кервинский – министр внутренних дел и администрации;

Томаш Семоняк – координатор спецслужб;

Бартломей Сенкевич – министр культуры и национального наследия;

Борис Будка — министр госимущества;

Славомир Нитрас – министр спорта и туризма;

Барбара Новака – министр образования;

Изабелла Лещина — министр здравоохранения;

Дариуш Климча – министр инфраструктуры;

Кшиштоф Гетьман – министр развития и технологий;

Чеслав Секерский – министр сельского хозяйства и развития села;

Паулина Генниг-Клоска – министр климата и окружающей среды;

Анджей Доманский – министр финансов;

Агнешка Дземянович-Бонк – министр семьи и социальной политики;

Дариуш Вечорек – министр науки и высшего образования;

Мажен Окла-Древнович – министр, член Кабинета министров, министр высшей политики;

Катажина Котула – министр, член Кабинета министров, министр по вопросам равноправия;

Агнешка Бучинская – министр, член Кабинета министров, министр по делам гражданского общества;

Ян Грабец – министр, член Кабинета министров, руководитель канцелярии премьер-министра.

Напомним, Дональда Туска 11 декабря избрали премьером Польши. Ранее правительство премьер-министра Матеуша Моравецкого не получило вотум доверия.

Также новый глава правительства Польши Дональд Туск в своем обращении к польским парламентариям неоднократно упоминал Украину и пообещал поддерживать наше государство.

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