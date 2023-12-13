В Польше Дональд Туск принял присягу премьера и назначил министров: список

Далее Сейм избрал Совет министров абсолютным большинством голосов в соответствии с запросом премьер-министра.
В Польше лидер "Гражданской коалиции" Дональд Туск принял присягу и стал новым премьер-министром. Церемония принесения присяги состоялась в Президентском дворце в Варшаве.
Далее Сейм избрал Совет министров абсолютным большинством голосов в соответствии с запросом премьер-министра.
Об этом говорится в сообщении Сейма Польши у Twitter( (X).
Новоизбранный премьер назначил министров:
- Владислав Косиняк-Камиш – заместитель премьер-министра, министр национальной обороны;
- Кшиштоф Гавковский — вице-премьер, министр цифровизации;
- Мацей Берек – секретарь Кабинета министров, президент правительственного законодательного центра;
- Адам Боднар – министр юстиции;
- Радослав Сикорский – министр иностранных дел;
- Адам Шлапка – министр по делам Европейского Союза;
- Марцин Кервинский – министр внутренних дел и администрации;
- Томаш Семоняк – координатор спецслужб;
- Бартломей Сенкевич – министр культуры и национального наследия;
- Борис Будка — министр госимущества;
- Славомир Нитрас – министр спорта и туризма;
- Барбара Новака – министр образования;
- Изабелла Лещина — министр здравоохранения;
- Дариуш Климча – министр инфраструктуры;
- Кшиштоф Гетьман – министр развития и технологий;
- Чеслав Секерский – министр сельского хозяйства и развития села;
- Паулина Генниг-Клоска – министр климата и окружающей среды;
- Анджей Доманский – министр финансов;
- Агнешка Дземянович-Бонк – министр семьи и социальной политики;
- Дариуш Вечорек – министр науки и высшего образования;
- Мажен Окла-Древнович – министр, член Кабинета министров, министр высшей политики;
- Катажина Котула – министр, член Кабинета министров, министр по вопросам равноправия;
- Агнешка Бучинская – министр, член Кабинета министров, министр по делам гражданского общества;
- Ян Грабец – министр, член Кабинета министров, руководитель канцелярии премьер-министра.
❗️ #Sejm wybrał @donaldtusk na urząd Prezesa Rady Ministrów. pic.twitter.com/nq9zJk7hMB— Sejm RP (@KancelariaSejmu) December 11, 2023
Напомним, Дональда Туска 11 декабря избрали премьером Польши. Ранее правительство премьер-министра Матеуша Моравецкого не получило вотум доверия.
Также новый глава правительства Польши Дональд Туск в своем обращении к польским парламентариям неоднократно упоминал Украину и пообещал поддерживать наше государство.
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