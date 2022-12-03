В Польше дотла сгорел приют для сбежавших от войны украинцев: фото

В хозяйственном помещении, которое хозяева переоборудовали под жилье, проживало 33 украинских граждан.

В польском селе Вшесьце вблизи города Слупска при невыясненных обстоятельствах возник пожар в доме, где проживали беженцы из Украины.

Об этом сообщает rmf24 со ссылкой на муниципальный штаб государственной пожарной службы в Слупске.

Пожар возник в пятницу, 2 декабря. На его ликвидации работало 15 пожарных бригад. Огнем было охвачено все здание. Еще до прибытия пожарных все находившиеся в помещении успели эвакуироваться.

В хозяйственном помещении, которое хозяева переоборудовали под жилье, нашли убежище 33 гражданина Украины. На момент пожара двух постояльцев не было дома – мать пошла в школу за ребенком.

Здание от огня получило значительные повреждения и больше не пригодно для проживания.

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Муниципалитет Слупска сообщил, что обеспечит пострадавших от пожара необходимыми вещами, в частности, одеялами, полотенцами и предметами первой необходимости.

"У нас есть заверения от владельца заведения, что погорельцам есть где переночевать, хотя мы подготовили наши общие комнаты для таких нужд", — сообщила глава гмины Барбара Дикер, заметив, что рассматривается вопрос о сборе средств для пострадавших.

Причина пожара неизвестна. Полиция проводит тщательную проверку и исследование с участием полицейского техника и пожарного эксперта.

Напомним, ранее в Германии сгорел отель для украинских беженцев. Полиция не исключает, что здание намеренно подожгли.

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