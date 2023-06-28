В Польше два украинца с оружием пытались ограбить игорное заведение: как все закончилось (фото)

В городе Гдыня в Польше двое украинцев с оружием пытались ограбить игорное заведение. Их задержали.

Об этом сообщает польская полиция.

"Двум гражданам Украины были предъявлены обвинения в попытке ограбления в одном из игровых залов в Гдыне. Один из нападавших, держа в руках предмет, похожий на огнестрельное оружие, заявил, что это ограбление. Уголовные следователи установили личности злоумышленников и задержали их. Вчера мужчинам было предъявлено обвинение и, по ходатайству прокуратуры, суд избрал им меру пресечения в виде ареста на три месяца", — говорится в сообщении.

В Польше задержаны двое украинцев. Фото: pomorska.policja.gov.pl

По данным польских правоохранителей, в помещение игорного заведения вошли двое мужчин, один из которых вел себя нервно, а затем, держа в руках предмет, похожий на огнестрельное оружие, заявил, что это ограбление. Благодаря позиции женщины, которая там работала, мужчинам не удалось ничего украсть и они скрылись в неизвестном направлении.

Полиция задержала подозреваемых. Ими оказались граждане Украины 27 и 43 года. Их задержали на три месяца. Украинцам грозит до 3 лет лишения свободы.

Напомним, в Польше из окна многоэтажки выпал 4-летний украинец.

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