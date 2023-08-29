В Польше две женщины пожаловались на постоянные подарки от мужчины: теперь ему грозит 10 лет тюрьмы

В Польше две женщины пожаловались, что незнакомый мужчина постоянно вручает им подарки. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы из-за домогательств и незаконного проникновения в магазин.

Об этом пишет польское издание onet.pl.

В Варшаве две женщины обвинили 27-летнего мужчину в домогательствах. Они отметили, что он дарил им нежелательные подарки. Мужчина также пытался ворваться в магазин. За это ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Одна из женщин сообщила полиции, что мужчина постоянно приходит на место работы и приносит подарки.

"Несмотря на неоднократные просьбы женщины не приносить ей ничего и прекратить преследовать ее, 27-летний мужчина продолжал это делать. Такие ситуации повторялись неоднократно. Каждый раз мужчина пытался выйти на контакт с женщиной. Но безуспешно", — пояснила спикер полиции Марта Суловская.

Она добавила, что 27-летний мужчина также оставлял свои подарки под дверью квартиры подруги потерпевшей, которая тоже объясняла, что ей от него ничего не нужно.

После того, как потерпевшие обратились в полицию, мужчина снова пришел в магазин, в котором работала одна из женщин.

"У него было при себе молоток и зубило. Увидев патруль, он сразу же скрылся за полками. Полицейские остановили его. Выяснилось, что минутой раньше он пытался проникнуть в соседний магазин", — сообщила Марта Суловская.

27-летнему мужчине предъявлены обвинения в преследовании и попытке кражи со взломом. Ему грозит 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Польше из-за шутки в аэропорту женщину оштрафовали и не впустили в самолет.

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