В Польше двое молодых людей изнасиловали 15-летнюю украинку: детали расследования

В Лодзьком воеводстве Польши произошло резонансное преступление, жертвой которого стала несовершеннолетняя гражданка Украины. В городе Кутно правоохранительные органы начали досудебное расследование по факту насильственных действий сексуального характера в отношении 15-летней девушки.

Районная прокуратура в Кутно подтвердила открытие уголовного производства по статье 197. 1 Уголовного кодекса Польши. По состоянию на 19 января 2026 продолжаются необходимые процессуальные действия для установления всех обстоятельств инцидента. Пока официальные органы не разглашают подробных обстоятельств дела, ссылаясь на тайну следствия и несовершеннолетний возраст потерпевшей.

По предварительной информации, нападающими могли быть двое мужчин в возрасте около 20 лет. Инцидент произошел во время совместного времяпрепровождения девушки с компанией молодых людей. Есть предположение, что несовершеннолетняя могла употреблять алкогольные напитки.

О преступлении стало известно после того, как потерпевшая очнулась с характерными болями в области половых органов. Девушка самостоятельно обратилась в больницу для проведения осмотра, что и послужило основанием для привлечения полиции. Следствие устанавливает всех участников происшествия и собирает доказательную базу для объявления подозрений. Дело находится под особым контролем из-за гражданства и возраста пострадавшей.

Ранее мы писали, что в польском городе Слупск учитель называл учеников из Украины «отбросами» и натравливал на них других детей, после чего украинцев жестоко избили.

Впоследствии власти города утверждают, что учитель не называл украинских учеников «отбросами», а распространившаяся в сети аудиозапись была «смонтирована» и «манипулятивна». Поляки решили сделать виновными украинцев.