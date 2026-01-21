- Дата публикации
В Польше двое молодых людей изнасиловали 15-летнюю украинку: детали расследования
В польском Кутно устанавливаются обстоятельства сексуального насилия над украинским подростком.
В Лодзьком воеводстве Польши произошло резонансное преступление, жертвой которого стала несовершеннолетняя гражданка Украины. В городе Кутно правоохранительные органы начали досудебное расследование по факту насильственных действий сексуального характера в отношении 15-летней девушки.
inPoland
Районная прокуратура в Кутно подтвердила открытие уголовного производства по статье 197. 1 Уголовного кодекса Польши. По состоянию на 19 января 2026 продолжаются необходимые процессуальные действия для установления всех обстоятельств инцидента. Пока официальные органы не разглашают подробных обстоятельств дела, ссылаясь на тайну следствия и несовершеннолетний возраст потерпевшей.
По предварительной информации, нападающими могли быть двое мужчин в возрасте около 20 лет. Инцидент произошел во время совместного времяпрепровождения девушки с компанией молодых людей. Есть предположение, что несовершеннолетняя могла употреблять алкогольные напитки.
О преступлении стало известно после того, как потерпевшая очнулась с характерными болями в области половых органов. Девушка самостоятельно обратилась в больницу для проведения осмотра, что и послужило основанием для привлечения полиции. Следствие устанавливает всех участников происшествия и собирает доказательную базу для объявления подозрений. Дело находится под особым контролем из-за гражданства и возраста пострадавшей.
