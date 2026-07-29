В Польше двое мужчин напали на 16-летнего украинца в поезде: реакция пассажиров удивила (видео)

Поезд / © Associated Press

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В поезде под Варшавой двое молодых людей напали на 16-летнего украинца и пытались выгнать его из вагона. За парня вступились пассажиры и кондуктор, которые на ближайшей остановке силой вытолкали нападающих на перрон.

О деталях громкого инцидента сообщило издание Wirtualna Polska со ссылкой на представительницу уездного управления полиции в Воломине Анету Насиловскую.

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Событие произошло в поезде, следовавшем по маршруту Варшава — Тлущ, возле станции Кобылка-Оссов. На видео, которое впоследствии попало в Сеть, видно, как двое мужчин оскорбляют несовершеннолетнего парня. Один из них вел себя особенно агрессивно, кричал и потребовал от украинца покинуть вагон.

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В этот момент на кадрах слышен голос женщины, которая на украинском языке советует подростку: “не выходи”. Интернет-пользователи также отмечали, что нападавшие выкрикивали ксенофобские лозунги в адрес украинцев и белорусов.

Сообщается, когда проводник попытался защитить парня, агрессивный мужчина переключился на пассажира, который снимал происходящее на телефон. Поднялся спор, в который вмешались другие люди. Как только дверь вагона открылась, пассажиры вытолкали основного нападающего на перрон, а за ним выгнали и его сообщника.

Обстоятельства происшествия разъяснила представительница уездного управления полиции в Воломине Анета Насиловская.

«Двое мужчин, одному 20 лет, другому — 22, начали приставать к парню, который, как выяснилось, был 16-летним гражданином Украины. Позже этот парень рассказал, что, собственно, сам до конца не знает, по какой именно причине они его затронули», — отметила представительница.

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Пресс-секретарь полиции также подтвердила факт драки во время высадки нападавших. По ее словам, в вагоне произошла стычка, в результате которой случайно задело и стоявшего рядом кондуктора.

Правоохранители провели проверку относительно задержанных 20-летнего и 22-летнего молодого человека. Оказалось, что оба были трезвыми, однако на наличие других веществ их не проверяли.

«Мать (украинского) парня ничего не требовала. Она не заявила, что имело место нарушение на почве национальной ненависти. Мужчин оштрафовали за нарушение общественного порядка в общественном месте», — сообщила Анета Насиловская.

Отмечается, что в результате обоих молодых людей обязали заплатить штраф в размере по 500 злотых каждый. В полиции дополнительно подчеркнули, что официальных заявлений по поводу ксенофобских лозунгов, о которых сообщали свидетели в сети, к ним не поступало.

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Дата публикации 21:19, 29.07.26 Количество просмотров 11 В Польше двое мужчин напали на 16-летнего украинца в поезде

Конфликты между поляками и украинцами — последние новости

Напомним, в Польше взяли под стражу двух мужчин, причастных к резонансному нападению на пару из Украины, однако точку в деле ставить рано. Пока двое фигурантов будут ждать суда за решеткой, их третьего сообщника до сих пор пытаются разыскать польские правоохранители.

Также в Польше за последние полгода участились случаи нападений на украинских беженцев и подростков.

В начале июля в Плоцке взрослый поляк напал на двух украинских подростков в автобусе из-за того, что они разговаривали между собой на родном языке.

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