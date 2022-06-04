В Польше двое мужчин напали на украинок: одна женщина скончалась

В Польше двое неизвестных мужчин напали с ножом на двух гражданок Украины.

В Нацпольске Мазовецкого воеводства двое мужчин напали на двух гражданок Украины.

Об этом пишет издание tvn24.

По данным полиции, в дом женщин прибыли двое мужчин. Один из них вышел из автомобиля и напал на них, ранив ножом. Затем нападавшие скрылись с места преступления, а соседи услышали крик и сообщили экстренным службам.

В момент нападения в квартире, где проживали женщины, было также двое детей (возрастом 2,5 года и 5 месяцев).

"Одну из пострадавших доставили в больницу, другая 29-летняя женщина скончалась, несмотря на реанимационные мероприятия", — говорится в сообщении.

Автомобиль, на котором скрылись нападавшие, в нескольких километрах попал в аварию и съехал в кювет. Мужчины скрылись с места ДТП.

Впоследствии, одного из них задержали полицейские – он находился в состоянии алкогольного опьянения. Другого задержали через несколько часов, он – гражданин Украины.

Также сообщается, что женщины снимали квартиру в Нацпольске около трех месяцев.

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