В Польше двое мужчин напали на украинок: одна женщина скончалась

В Польше двое неизвестных мужчин напали с ножом на двух гражданок Украины.
В Нацпольске Мазовецкого воеводства двое мужчин напали на двух гражданок Украины.
Об этом пишет издание tvn24.
По данным полиции, в дом женщин прибыли двое мужчин. Один из них вышел из автомобиля и напал на них, ранив ножом. Затем нападавшие скрылись с места преступления, а соседи услышали крик и сообщили экстренным службам.
В момент нападения в квартире, где проживали женщины, было также двое детей (возрастом 2,5 года и 5 месяцев).
"Одну из пострадавших доставили в больницу, другая 29-летняя женщина скончалась, несмотря на реанимационные мероприятия", — говорится в сообщении.
Автомобиль, на котором скрылись нападавшие, в нескольких километрах попал в аварию и съехал в кювет. Мужчины скрылись с места ДТП.
Впоследствии, одного из них задержали полицейские – он находился в состоянии алкогольного опьянения. Другого задержали через несколько часов, он – гражданин Украины.
Также сообщается, что женщины снимали квартиру в Нацпольске около трех месяцев.
Напомним, в России убили 17-летнюю дочь замминистра.
Читайте также:
- Поджег квартиру, чтобы замести следы: в Киеве мужчина убил женщину, маленького ребенка и ранил еще двоих родственников
- Ужин закончился убийством: в Одесской области мужчина жестоко расправился с товарищем
- Житель Ровенщины после самоубийства брата застрелил тестя, избил тещу и прострелил ногу швагру: фото