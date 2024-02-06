В Польше экс-генерал армии предложил депортировать из страны украинцев призывного возраста

В Польше генерал Вальдемар Скшипчак предложил правительству облегчить "работу Офиса Президента Украины" и депортировать всех мужчин призывного возраста.

Об этом пишет издание Onet Wiadomości.

Как отмечается, командующий Сухопутными войсками в отставке, генерал Вальдемар Скшипчак предлагает правительству Польши облегчить работу Офиса президента Украины и депортировать из страны всех эмигрантов-мужчин призывного возраста.

"Это должна быть инициатива для правительств в Варшаве, Париже, Праге и где бы они ни были. Эти правительства должны помочь Киеву осуществить депортацию", — сказал Вальдемар Скшипчак.

Со своей стороны, Министерство иностранных дел Польши отмечает, что осознает проблему, которую создают украинские беженцы мужского пола призывного возраста.

"Мы рассматриваем, как мы можем поддержать украинскую сторону. Мы верим, что оптимальное решение может быть найдено на европейском уровне", – сообщили во внешнеполитическом ведомстве Польши.

Однако пока "никаких работ в этом направлении в МВД страны и администрации не ведется".

Напомним, что дипломат прокомментировал заявление Анджея Дуды о неуверенности в возвращении Крыма в Украину.

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