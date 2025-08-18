ТСН в социальных сетях

Мир
4204
1 мин

В Польше экстренно закрыли аэропорт Краков-Балице: подробности

Польша временно приостановила полеты из Кракова.

Наталия Магдык
Аэропорт

Аэропорт / © Pixabay

В Польше временно прекратили работу международного аэропорта Краков-Балице — взлетно-посадочная полоса закрыта, все полеты приостановлены. На месте работают полиция, пожарные и вооруженные пограничники.

Об этом сообщило издание inPoland

Пресс-секретарь аэропорта Моника Хилашек заявила, что речь идет о «технических проблемах», однако деталей не раскрыла.

По словам майора Яцека Михаловского из Карпатского пограничного подразделения, операция проводится «из соображений безопасности». Больше подробностей власти пока не сообщают.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов «АОПА Украина» Геннадий Хазан рассказывал, возможно ли сейчас возобновить полеты в Украине.

