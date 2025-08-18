- Дата публикации
В Польше экстренно закрыли аэропорт Краков-Балице: подробности
Польша временно приостановила полеты из Кракова.
В Польше временно прекратили работу международного аэропорта Краков-Балице — взлетно-посадочная полоса закрыта, все полеты приостановлены. На месте работают полиция, пожарные и вооруженные пограничники.
Об этом сообщило издание inPoland
Пресс-секретарь аэропорта Моника Хилашек заявила, что речь идет о «технических проблемах», однако деталей не раскрыла.
По словам майора Яцека Михаловского из Карпатского пограничного подразделения, операция проводится «из соображений безопасности». Больше подробностей власти пока не сообщают.
