В Польше экстренно закрыли аэропорт Краков-Балице: подробности

В Польше временно прекратили работу международного аэропорта Краков-Балице — взлетно-посадочная полоса закрыта, все полеты приостановлены. На месте работают полиция, пожарные и вооруженные пограничники.

Об этом сообщило издание inPoland

Пресс-секретарь аэропорта Моника Хилашек заявила, что речь идет о «технических проблемах», однако деталей не раскрыла.

По словам майора Яцека Михаловского из Карпатского пограничного подразделения, операция проводится «из соображений безопасности». Больше подробностей власти пока не сообщают.

