В Польше фермеры "с особой жестокостью" убили своего рабочего из Украины, а затем подожгли

Чтобы вместо следов преступления фермеры подожгли сарай, куда бросили тело украинца. По предварительным данным, мужчину расчленили.

В ночь с 11 на 12 мая произошел пожар на крупной ферме в селе Рокичине Поморского воеводства (Польша ). Вскоре на место прибыли пожарные и ликвидировали огонь. Тогда в руинах было сделано жуткое открытие – на месте инцидента нашли тело мужчины. Им оказался украинец.

Об этом пишут польские СМИ.

Следователи работали на месте инцидента 16 часов, подозревая, что здесь произошло преступление. Их выводы свидетельствуют, что 48-летнего мужчину зверски убили, а подозреваемые намеренно подожгли сдание, чтобы замести следы.

Полиция задержала трех человек – двух мужчин, 37 и 34 лет, а также 35-летнюю женщину. Собранные доказательства и проведённые мероприятия позволили предъявить мужчинам обвинения в убийстве с особой жестокостью гражданина Украины. Женщина обвиняется в неоказании помощи лицу, жизни или здоровью которого угрожала опасность, а также в сокрытии следов преступления.

Один из подозреваемых признался в содеянном, а другой – нет. Для обоих прокуратура подала в районный суд представление о временном аресте на три месяца. Следующее дело в отношении подозреваемой женщины суд должен рассматривать сегодня.

Подозреваемые – поляки. Они были знакомы с жертвой.

"Я не могу предоставить информацию об обстоятельствах и способе совершения предполагаемого преступления из-за его тяжести, чтобы не шокировать общественное мнение и уважение к погибшему", — сказал польский прокурор.

Более подробную информацию предоставляет сайт ibytow.pl, из которого видно, что арестованные – владельцы фермы, супружеская пара и их работник. Погибший – еще один сотрудник, украинец.

По неофициальной информации, тело расчленили, вероятнее всего, после применения топора. Как стало известно, семья польских фермеров была богатой. Они имели хозяйство в несколько сотен гектаров, разводили крупный рогатый скот и продавали мясопродукты.

"Их дом напоминает небольшой дворец. У них двое детей, среди них мальчик полгода. Дочь школьного возраста", – говорится в сообщении.

Украинец работал на этой ферме как минимум несколько месяцев. Следователи пока выясняют, получал ли он деньги или только питание и проживание. Известно, что у него не было трудового договора.

Ранее сообщалось, что в Польше жестоко убили 38-летнюю украинку – без матери осталось трое детей.

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