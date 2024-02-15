В Польше фермеры во время блокады устроили скандал из-за гуманитарной помощи Украине и монахине

На границе поляки проверяют даже гуманитарные грузы.
В Польше во время блокады границы произошел скандал из-за гуманитарной помощи Украине и монахине. В пункте пропуска "Медика", где должен был быть груз с гуманитарной помощью от краковского "Каритаса" для Украины были и якобы автомобильные запчасти из Германии.
Об этом пишет польское издание onet.pl.
Хотя польские фермеры пообещали, что будут пропускать грузовики с гуманитарной помощью для Украины, этого так и не произошло. Они решили проверять даже такие грузы.
Поляки заявили, что они якобы разоблачили "аферу". Пикетчики утверждают, что якобы в двух грузовиках, которые должны были перевозить одеяла и одежду, переданные "Каритасом" Кракова для нуждающихся в Дрогобыче (Львовская область), были обнаружены еще и ящики с автозапчастями из Германии.
Монахиня, которая сопровождала груз, пыталась объяснить пикетчикам, что одеяла и другие теплые вещи были в грузовике также. Впоследствии она в комментарии польским СМИ отметила, что ситуация для нее тоже была непонятной.
Краковский "Каритас" дистанцировался от инцидента. В коротком комментарии, размещенном в социальных сетях, там утверждают, что действительно передали одеяла и одежду дрогобычскому "Каритасу", но только это.
"Именно об этом говорится в документе с нашим именем. Перевозку организовал Каритас из Дрогобыча. Об остальном транспорте мы ничего не знаем, а сестра с фотографий не является работницей краковского "Каритаса", но, вероятно, связана с "Каритасом" из Дрогобыча", - говорится в объяснении организации.
Напомним, ранее польские протестующие сорвали замки с фур и высыпали украинское зерно. Инцидент произошел на границе перед Дорогуском. Свои действия участники блокады объяснять отказались.
Спикер полиции города Холм Эва Чиж говорит, что по делу с украинским зерном собирают доказательства и опрашивают свидетелей. Пока они никого не задерживали.
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