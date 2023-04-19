В Польше формируют войска терробороны: соглашаются все больше женщин

В Польше, городе Ченстохов, формируют 132 батальон легкой пехоты 13 бригады территориальной обороны Силезии. В скором времени начнется набор, а затем обучение.

Командир бригады полковник Томаш Бялас сказал об этом в эфире польского радио "Катовицы".

Командир бригады, полковник Томаш Бялас подчеркнул, что сейчас ищут кандидатов преимущественно из северной части Силезского воеводства, желающих совмещать профессиональную работу с военной.

"Будем начинать с звания рядового, но если у кого-то уже есть военный опыт, скажем после обучения резервистов, если есть младшее офицерское звание, тоже приглашаем вступать в ряды батальона. Для рядовых мы имеем хорошее предложение, они смогут стать офицерами, это зависит от них самих". ", – отметил полковник.

По его словам, в войска территориальной обороны приглашается все больше женщин. Женщины уже составляют 16% военных и имеют более высокий показатель решимости, когда речь идет о возможности связать свою жизнь с войском.

Напомним, Польша на границе с Россией начала строить электронный барьер за 83 миллиона долларов. Барьер, то есть систему камер и датчиков движения, установят на 199 км границы так, что он охватит всю сухопутную границу из РФ.