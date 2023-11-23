В Польше гинеколог изнасиловал 19-летнюю пациентку: она рассказала жуткие подробности

В Польше к 2 годам с испытательным сроком приговорили гинеколога, который на приеме изнасиловал свою 19-летнюю пациентку. Оказалось, что жертв мужчины было больше.

Об этом пишет польское издание onet.pl.

Девушка рассказала, что несколько лет назад пришла на процедуру разрезания девичьей плевы, предложенную гинекологом Яном К.. На частном приеме врач поначалу угостил ее виски "для расслабления". Затем сделал инъекцию с анестетиком.

19-летняя девушка закрыла глаза, не желая видеть процедуру. Когда она на мгновение открыла их, врач стоял над ней и расстегивал молнию на штанах. Позже в интервью журналистам девушка объяснила, что не могла пошевелиться, ее как будто парализовало. Ей удалось только сказать: "Я так не хочу", но он не прекратил. Впоследствии она услышала от врача, что может посещать его бесплатно до конца жизни.

Делом занялась прокуратура Старого города во Вроцлаве. Следователи вышли на еще одну пациентку, которая рассказала о притязаниях со стороны врача. Врач также убеждал ее перерезать девичью плеву, лечил алкоголем и шутил. Он тоже несколько раз склонял ее к сексу.

В 2019 году врача арестовали, он не признал себя виновным. Он утверждал, что не помнит изнасилования, а обследование другой женщины происходило совсем по-другому. Однако рассказы пациенток на дискуссионных форумах также свидетельствовали о ненадлежащем поведении врача. "Он подонок, ему нравятся загорелые девушки, еще и меня с подругой щупал и предлагал интим... Ни одну хорошенькую девушку не пропустит..." — написали пациентки, предостерегая других женщин.

25 октября 2023 года врач признан виновным и приговорен к двум годам лишения свободы условно. Кроме того, он должен выплатить компенсацию двум пациенткам, которым был причинен вред. Жертва изнасилования получит 35000 злотых, а остальные 10000 злотых. Приговор не окончательный. Ожидается апелляция.

Напомним, в Польше украинец убил жену и двух дочерей и пять дней жил с телами своих жертв.

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