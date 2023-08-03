В Польше голый полицейский "рычал" и бегал за детьми: что произошло

В Польше 23-летний полицейский нападал на детей, а затем полностью разделся и бегал за подростками. Мужчину задержали случайные прохожие и вызвали полицию.

Об этом пишет wprost.pl

В городе Слупске мужчина нападал на детей, а затем полностью разделся и бегал голышом. Очевидцы его самостоятельно задержали и вызвали полицию.

"Этот мужчина без причины напал на моего 14-летнего сына, который возвращался с другом из магазина. Он что-то кричал им, рычал, а потом дернул и ударил моего сына в лицо. Потом еще и дернул за скутер. Друг моего сына успел его оттащить, и они скрылись", — рассказал отец одного из подростков.

Мужчина добавил, что на этом все не закончилось, поскольку ребята заметили, что потеряли телефон и были вынуждены возвращаться назад.

"Именно тогда они увидели, что мужчина гнался за двумя другими ребятами на велосипедах. Затем он разделся догола и так стоял за забором", — говорит отец.

Сообщение об агрессивном поведении мужчины поступило в полицию Слупска около 22:00. Когда полицейские прибыли на место происшествия, выяснилось, что 23-летнего парня уже успели схватить прохожие.

"Он перепрыгнул через забор, упал на лицо, а затем побежал в сторону детского сада. Затем из дома я увидел суету и три полицейских машины. Кровь, которую вы видите здесь, у ворот школы, — это его кровь. Это люди так с ним поступили, потому что он напал на детей. Также приехала скорая помощь. Я слышала, что он был пьян и обкурен", — рассказала одна из свидетелей.

После задержания выяснилось, что 23-летний мужчина был констеблем Мыслиборгского районного отделения полиции, проходившего стажировку в Полицейской школе в Слупске. Мужчина прошел тест на алкотестере, который показал, что в его организме было 2 процента алкоголя. Последующие тесты покажут, был ли он под влиянием наркотиков.

"Его отстранят от учений и отправят в родную часть. Там его начальство примет дальнейшие дисциплинарные меры, поскольку это не входит в нашу компетенцию", — сообщил Петр Козловский, пресс-секретарь Полицейской школы в Слупске.

Напомним, в Польше возле села Яржень, близ российской границы, было обнаружено тело мужчины без головы в состоянии сильного разложения.

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