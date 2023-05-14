В Польше голый прокурор бегал по городу в поисках выпивки: на этом проблемы не закончились (фото)

В Польше голого прокурора, который бегал по городу в поисках алкоголя, решили наказать уменьшением зарплаты, однако на этом его проблемы не закончились — мужчине грозит ответственность за ночные звонки работницам суда и прокуратуры.

Об этом пишет onet.pl.

По данным издания, местный прокурор в сентябре 2021 года пытался нагим купить алкоголь в одном из магазинов Свидницы. Однако оказалось онне понесет строгого наказания, ему только снизят зарплату. Как сообщила Национальная прокуратура Польши, после инцидента 2021 ему было предъявлено обвинение в совершении дисциплинарного нарушения, предусмотренного ст. 137 пп. 1 п. 5 Закона "О прокуратуре", а именно — в недостойном поведении, унижающем честь и достоинство служебного положения. Прокурору снизили заработную плату.

В Польше прокурору, голышом бегавшему по городу, решили уменьшить зарплату. / Фото: Onet.pl

Gazeta Wyborcza сообщает, что закрытие производства по делу о прогулке голышом — это еще не конец проблем скандального прокурора.

"По данным наших источников, речь идет о ночных телефонных звонках к сотрудницам суда или прокуратуры. Мы пытались проверить эту информацию официально, но ответа не получили. Производство по этому делу продолжается, а прокурор снова отстранен от работы — председателем Воеводской прокуратуры во Вроцлаве". – сообщает Gazeta Wyborcza.

Напомним, в Польше мать и ее любовник из Украины насиловали и жестоко избивали 3-летнего сына.

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