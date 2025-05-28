В Польше голый украинец бегал по улице и прыгал на авто (фото)

Нарушителя задержала полиция

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В польском городе Пясечно, недалеко от Варшавы, произошел чрезвычайный инцидент с участием голого мужчины, который оказался гражданином Украины. Происшествие случилось 26 мая около 11:30 на пересечении улиц Wojska Polskiego и Szkolna.

Об этом сообщают издания Miejski Reporterи Yavp.pl.

По словам очевидцев, мужчина сначала выпрыгнул с балкона квартиры на третьем этаже одного из домов и упал на ограждение. После этого он поднялся и начал бегать по улицам, ведя себя иррационально: кричал на прохожих, в том числе на детей, что вызвало значительное беспокойство среди жителей.

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В дальнейшем он запрыгнул на капот автомобиля Audi, который проезжал мимо. Управляла авто женщина, которая сразу остановилась и вызвала полицию. Полицейские, прибывшие на место, приказали мужчине слезть с транспортного средства, однако он не реагировал на команды. В связи с отказом сотрудничать, правоохранители были вынуждены применить физическую силу, чтобы успокоить мужчину.

После задержания его передали работникам скорой помощи, которые доставили мужчину в больницу. Сейчас он находится под наблюдением медиков и полиции. Устанавливаются причины его поведения, в частности правоохранители расследуют, находился ли мужчина под воздействием алкоголя или наркотиков.

В результате инцидента на автомобиле был поврежден капот. Водитель подала заявление в полицию и дала соответствующие показания. Из-за инцидента улица Wojska Polskiego временно была перекрыта, что повлекло неудобства для движения транспорта.

Полиция также рассматривает вероятную связь этого события с другим инцидентом, который произошел ранее на улице Kusocińskiego, где тот же человек, голый и растерянный, выпрыгнул с балкона третьего этажа и скрылся с места происшествия.

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Этот случай вызвал большой резонанс в городе и среди местных жителей. Полиция и медики продолжают работу, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия и оказать необходимую помощь мужчине.

Напомним, в городе Гдыня на севере Польши украинец напал на своего шефа, облил его легковоспламеняющимся веществоми поджег. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу.