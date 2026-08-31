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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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В Польше горел завод, где производят дроны для Украины: на территории заметили неизвестного

Правоохранители и местные власти рассматривают вариант поджога, поскольку на территории заметили неизвестного в балаклаве.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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В Польше ночью произошел пожар на заводе

В Польше ночью произошел пожар на заводе / © Associated Press

В Польше на заводе WB Electronics, производящем дроны для польской и украинской армий, возник пожар.

Об этом сообщило издание Onet.

По данным Государственной пожарной службы, операция по ликвидации возгорания продолжалась около двух часов.

Огонь охватил объект, расположенный вблизи склада, где хранились электронные компоненты. В пресс-службе районного управления полиции сообщили, что пожар возник в цехе, в котором производят помпы для беспилотных систем.

По данным полиции, вскоре после начала пожара оператор системы наблюдения по внешней охранной компании сообщил полиции о том, что на территории компании сработал датчик вторжения. Камеры видеонаблюдения также зафиксировали неизвестного в балаклаве. Кроме того, возле завода обнаружили рюкзак и свитер.

Местные власти не исключают возможности поджога. В настоящее время правоохранители начали расследование пожара на заводе.

Ранее сообщалось, что Россия начала новую волну диверсий на европейских оборонных предприятиях, в то же время Кремль намеренно пытается не переходить предел, который мог бы стать основанием для применения статьи 5 НАТО.

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