В Польше горел завод, где производят дроны для Украины: на территории заметили неизвестного

В Польше ночью произошел пожар на заводе / © Associated Press

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В Польше на заводе WB Electronics, производящем дроны для польской и украинской армий, возник пожар.

Об этом сообщило издание Onet.

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По данным Государственной пожарной службы, операция по ликвидации возгорания продолжалась около двух часов.

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Огонь охватил объект, расположенный вблизи склада, где хранились электронные компоненты. В пресс-службе районного управления полиции сообщили, что пожар возник в цехе, в котором производят помпы для беспилотных систем.

По данным полиции, вскоре после начала пожара оператор системы наблюдения по внешней охранной компании сообщил полиции о том, что на территории компании сработал датчик вторжения. Камеры видеонаблюдения также зафиксировали неизвестного в балаклаве. Кроме того, возле завода обнаружили рюкзак и свитер.

Местные власти не исключают возможности поджога. В настоящее время правоохранители начали расследование пожара на заводе.

Ранее сообщалось, что Россия начала новую волну диверсий на европейских оборонных предприятиях, в то же время Кремль намеренно пытается не переходить предел, который мог бы стать основанием для применения статьи 5 НАТО.

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