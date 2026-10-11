В Польше готовили покушение на премьера Туска и главу Минобороны

Дональд Туск / © Associated Press

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В Польше полиция получила информацию о возможном покушении на премьер-министра Дональда Туска и министра национальной обороны Владислава Косиняка Камыша.

Об этом сообщил спикер министра-координатора специальных служб Яцек Добжинский, пишет Onet.

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По его данным, по этому делу соответствующие службы уже приняли меры. Информация касается именно возможной угрозы, а не подтвержденного покушения.

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Информация о возможной угрозе поступила в полицию. В сообщении говорится о двух членах польского правительства: главе правительства и руководителе оборонного ведомства.

Напомним, в Финляндии разворачивается громкий скандал вокруг новых методов психологического давления со стороны российских спецслужб. Более двух десятков финских парламентариев сообщили о проникновении посторонних в их дома. В одном из случаев злоумышленники не просто перевернули все вверх дном, но и оставили фекалии в ванной политика.

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