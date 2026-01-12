В Польше готовят изменения для украинцев: кого коснутся новые правила

Украина и Польша / © Associated Press

Реклама

Правительство Польши разработало законопроект, предусматривающий постепенную отмену ключевых положений специального закона о поддержке граждан Украины.

Об этом сообщает InPoland.

Как пишет издание, главное изменение касается легализации труда. Согласно документу, опубликованному на сайте Центра правительственного законодательства, уже с 5 марта 2026 года право на упрощенную процедуру трудоустройства будут иметь только лица со статусом временной защиты. Постепенный отказ от действующих норм может усложнить процесс оформления иностранных работников, ранее пользовавшихся более широкими льготами специального закона.

Реклама

Эксперты рынка труда уже выражают беспокойство из-за возможных последствий.

«Это может привести к организационному хаосу в компаниях и увеличить риск ошибок при легализации трудоустройства», — предупреждают специалисты, отмечая важность прозрачных правил для бизнеса.

Законопроект также предлагает продлить остановку сроков в административных производствах в отношении иностранцев до 4 марта 2027 года. Эксперт по вопросам занятости Надежда Винярская отмечает, что такой шаг фактически лишает иностранцев реальной правовой защиты и создает дополнительные риски для польских работодателей, страдающих от дефицита кадров. При этом представители бизнеса отмечают, что в настоящее время их не привлекали к публичным консультациям по этим изменениям.

На фоне ужесточения правил в Европе, в Украине обсуждают условия, при которых беженцы готовы будут вернуться домой. Директор Института демографии и социальных исследований им. М. Птухи Элла Либанова подчеркивает, что решающим фактором остается ситуация с безопасностью.

Реклама

«Если в Украине есть жилье и работа, шансов на возвращение гораздо больше. Важно не только текущее состояние безопасности, но и прогнозируемые перспективы», — объясняет Либанова.

Она также призывает украинских работодателей не терять связь с уехавшими работниками. По ее словам, простые проявления внимания, например информирование о планах компании или обычное поздравление с праздниками, существенно повышают вероятность возвращения специалистов после стабилизации ситуации.

Напомним, Польша возглавила рейтинг стран ЕС по количеству трудоустроенных украинцев.

Ранее сообщалось, что Польша внедряет 4-дневную рабочую неделю .