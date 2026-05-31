В Польше готовят новые правила оплаты наличными и лимиты: что надо знать беженцам из Украины

С июля 2027 года во всех странах-членах Европейского Союза начнут действовать новые жесткие правила для наличных расчетов. Брюссель принял решение установить единый верхний лимит для платежей наличными на уровне 10 000 евро (около 42 000 злотых).

Все транзакции, превышающие эту сумму, придется проводить исключительно через банковские переводы, об этом пишет In Poland.

Эти нововведения имеют целью обеспечить большую финансовую прозрачность в ЕС, а также направлены на борьбу с отмыванием нелегальных доходов и финансированием преступности. Кроме того, правила, которые Совет ЕС утвердил еще в 2024 году, обяжут проверять личность клиента при любых операциях с наличными на сумму от 3 000 евро (примерно 12 000 злотых).

Особое внимание на эти изменения стоит обратить гражданам Украины, которые сейчас проживают, работают или ведут бизнес в Польше. Поскольку эта страна стала прибежищем для миллионов украинцев, любые трансформации в финансовом законодательстве республики напрямую влияют на их быт и предпринимательскую деятельность.

Стоит отметить, что законы ЕС позволяют отдельным государствам устанавливать даже более строгие внутренние ограничения. Польша пока остается одной из стран с самым жестким контролем за наличными: сейчас лимит для операций между компаниями (B2B) составляет всего 15 000 злотых, хотя на обычных граждан это правило пока не распространяется.

Законопроект, поданный в Сейм по этому вопросу, предлагает повысить лимит наличных расчетов до 25 000 злотых. Как отмечают эксперты профильного издания Prawo.pl, такой шаг поможет нивелировать последствия инфляции, адаптирует рынок к современным экономическим реалиям, а также освободит мелких предпринимателей — среди которых немало и украинцев — от лишней бумажной волокиты и дополнительных расходов на банковские комиссии.

Украинцы в Польше теперь могут сдавать теоретический экзамен на водительские права на украинском языке — такую опцию уже ввели в Варшаве, Кракове, Люблине и других городах. Практическую часть, как и раньше, придется сдавать на польском, но можно воспользоваться помощью переводчика.

В то же время Польша продлила временную защиту для украинских беженцев до 4 марта 2027 года, поэтому они смогут свободно проживать и работать в стране без дополнительных разрешений почти год. Однако после этой даты для дальнейшего легального пребывания придется оформлять карту побыту на основании работы, учебы, бизнеса или семейных обстоятельств.

