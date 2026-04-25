В Польше готовят сомнительную акцию с участием украинцев: консульство выступило с предупреждением

Украинцы в Польше. Фото иллюстративное / © Associated Press

Реклама

Генеральное консульство Украины во Вроцлаве предупредило украинцев о возможной провокационной акции, запланированной на ближайшую субботу в городе.

Об этом передает пресс-служба дипучреждения.

По имеющейся информации, мероприятие, которое представляется как инициатива украинской общины, может иметь совсем другую цель — спровоцировать напряжение в польском обществе в отношении украинцев, а также использоваться в дезинформационных и пропагандистских материалах.

Реклама

Признаки, вызывающие беспокойство:

у организатора признаки фиктивной структуры, созданной недавно

участников ищут через соцсети из разных городов

предлагается финансовое вознаграждение за участие

Консульство Украины просит наших граждан:

воздержаться от участия в подобных мероприятиях

сохранять бдительность и критически оценивать информацию

в случае сомнений обращаться к официальным источникам

Консульство призывает не допустить использования украинской общины в чужих информационных или политических целях.

Посол Украины в Польше Василий Боднар также обнародовал обращение к украинскому обществу.

Реклама

«Вероятнее всего, речь идет о специально организованной антиукраинской акции, в которой вражеские службы пытаются использовать наших граждан», — подчеркнул он.

Что известно об этом мероприятии

О каком именно мероприятии идет речь, дипломаты не уточняют. Однако в соцсетях и пабликах для украинцев в Польше распространяется информация о приглашении на якобы «митинг против украинской коррупции» во Вроцлаве. Есть слухи, что за участие в нем предлагают 150 долларов.

«Это аномально высокая цена. При минимальной ставке 31 злотый брутто в час получить за 2–3 часа эквивалент 500-700 злотых — очень щедрое предложение. Появление таких предложений свидетельствует о том, что некоторые стороны могут быть заинтересованы в создании искусственной массовости мероприятия», — отмечают в In Poland.

© inpoland

«Да, мне известно о появившихся в сети публикациях. Конечно, ни я, ни наша организация не имеем никакого отношения к подобным вещам. Мы принципиально не поддерживаем подобные практики и выступаем против них. Расцениваем распространение такой информации как возможную манипуляцию или попытку дискредитировать инициативу. Наше мероприятие открыто, и участие в нем базируется исключительно на добровольности и личной позиции людей. Рассчитываем на сознание участников и отсутствие каких-либо подобных ситуаций», — ответила одна из организаторов Мария Клепач.

Реклама

Правила для украинцев в Польше — последние новости

Ранее мы писали, что польские пограничники могут проверять наличие денег у пересекающих границу граждан, чтобы убедиться, что иностранец способен обеспечить себя во время поездки.

Также мы писали, что в Польше изменяют порядок подачи документов для легализации проживания и работы иностранных граждан, в частности, украинцев.