Временная защита / © ТСН

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Польская партия «Право и справедливость» (PiS) подготовила резонансный законопроект, предусматривающий принудительное выдворение из страны украинских мужчин призывного возраста, не имеющих официального трудоустройства.

Об этом сообщило издание Interia.

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Польша готовит законопроект о депортации украинцев — что известно

Сообщается, что положение новой социальной программы партия представила на программном съезде в Варшаве, который проходил под лозунгом «К новому правительству». В мероприятии приняли участие лидер партии Ярослав Качиньский и кандидат на должность премьер-министра Пшемислав Чарнек.

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Согласно предложению политической силы, нововведения будут касаться исключительно мужчин призывного возраста, которые находятся в так называемой серой зоне и не трудоустроены легально. Для упрощения этого процесса планируется открыть специальные центры депортации.

По данным Министерства семьи, труда и социальной политики за 2025 год, количество зарегистрированных безработных граждан Украины в Польше составило чуть более 11 000 человек (большинство из них, по оценкам, женщины). Однако новая инициатива направлена именно на нелегально работающих мужчин.

Какая позиция польской партии

Во время съезда вице-президент PiS Тобиаш Бохенский подтвердил информацию издания Interia о депортации и создании соответствующих центров.

«Для того чтобы Центральная и Восточная Европа были безопасными и свободными, Украина должна победить. Поэтому одним из первых и важнейших решений правительства будет депортация мужчин, украинцев призывного возраста, не работающих легально в Польше. У них будет возможность бороться за свою родину, чтобы ужасы этой войны могли быстро закончиться», — заявил он.

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Отмечается, что эта встреча стала первой из серии мер, где партия подводит итоги своей работы. Событие провели ровно через год после того, как президентом стал Кароль Навроцкий, чью победу в партии считают своим успехом.

Временная защита для украинцев — последние новости

Напомним, Евросоюз продлил временную защиту для украинцев до марта 2028 года.

Однако Европейский Союз официально изменил правила пребывания граждан Украины, введя жесткие ограничения для вновь прибывших мужчин призывного возраста, не выполнивших свои воинские обязанности.

Раньше мы писали, если украинцы теряют временную защиту, это вовсе не означает, что им придется немедленно возвращаться домой.

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