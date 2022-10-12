В Польше готовятся к новому потоку беженцев из Украины: какими будут условия для них

Польша остается открытой для украинцев и готовится ко второй волне приема беженцев.

Об этом заявила министр семьи и социальной политики Польши Марлена Малонг, информирует forsal.pl.

Польская министр отметила, что ее страна вместе с международными партнерами помогают Украине для победы над Россией. В этом контексте она заверила, что новоприбывшие украинцы могут рассчитывать на поддержку Польши и другие социальные гарантии, так как работа и жилье.

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В то же время точно неизвестно, где будут размещать новых беженцев, у которых нет финансов для аренды собственного жилья, и сколько это будет стоить, учитывая анонсированные нововведения.

Кроме того, Малонг констатировала, что прием нового количества людей будет означать дополнительные финансовые затраты для Польши. Однако, по ее словам, "на них следует смотреть в контексте принимаемых решений".

"Сегодня война, которая ведется в Украине, — открытая война. Это не только война за свободу Украины, но и за ситуацию в мире, Европе и Польше, которая является приграничным государством", — сказала министр.

Напомним, правительство Польши готовится ввести 50% оплату беженцами из Украины своего проживания в центрах массового размещения. Но будут исключения. Ожидается, что такая оплата будет введена с середины ноября. Окончательное решение этого нововведения должно быть обнародовано уже скоро правительством Польши.

Ранее Еврокомиссия приняла решение, что украинцы, которые вернутся домой на длительный период, смогут снова вернуться в ЕС и им не нужно будет проходить повторную регистрацию. На таких людей по возвращении автоматически продолжит распространяться действие Директивы о временной защите.

Перед длительной поездкой в Украину беженцам нужно будет сообщить соответствующим органам страны о выезде из той или иной страны ЕС. В то же время важно отметить, что лицо намерено вернуться.

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