В Польше готовятся к войне: определили города с наибольшим риском нападения РФ — список
Польские эксперты составили рейтинг городов по устойчивости к военным угрозам.
Рейтинг городов по вероятности военной угрозы и способности к быстрому восстановлению после кризисных ситуаций был обнародован в Польше.
Польские аналитики из Банка Хозяйства Краевого (BGK) составили такой рейтинг городов, сообщает Wyborcza.
Что показал анализ
Эксперты рассматривали различные типы угроз: военные и гибридные действия, кибератаки, дезинформацию, природные катастрофы (наводнения, жаркие волны, засухи), угрозы здоровью населения, а также гуманитарные риски, в том числе неконтролируемые потоки мигрантов.
Аналитики отмечают, что не все города одинаково уязвимы, поэтому важно учитывать местную специфику, инфраструктуру и готовность органов власти.
Города с наибольшим риском
Наивысший риск военного нападения по данным BGK приходится на Варшаву, а также на города с важной инфраструктурой и расположенные ближе к границе с Россией. К ним относятся:
Гданьск,
Эльблонг,
Гдыню,
Белосток,
Плоцк,
Вроцлав,
Краков.
Согласно оценкам, у Варшавы самый высокий уровень готовности к кризисным ситуациям благодаря развитой инфраструктуре и планам реагирования. Наименьший риск нападения фиксируется для Валбжиха на юго-западе Польши.
Выводы экспертов
В целом большинство польских городов хорошо подготовлены к потенциальным угрозам, хотя уровень устойчивости значительно варьируется в зависимости от расположения и значения инфраструктуры. Эксперты отмечают важность системного планирования и повышение готовности местных органов власти для защиты населения в случае военного конфликта.
Напомним, Польша начала расследовать смерть 7-летней Амелии , погибшей в результате атаки РФ на Тернополь 19 ноября.
Для содействия по делу районная прокуратура в Познани обратилась за помощью в посольство Украины.