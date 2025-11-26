В Польше готовятся к войне: определили города с наибольшим риском нападения РФ — список

Риск нападения РФ на Польшу

Рейтинг городов по вероятности военной угрозы и способности к быстрому восстановлению после кризисных ситуаций был обнародован в Польше.

Польские аналитики из Банка Хозяйства Краевого (BGK) составили такой рейтинг городов, сообщает Wyborcza.

Что показал анализ

Эксперты рассматривали различные типы угроз: военные и гибридные действия, кибератаки, дезинформацию, природные катастрофы (наводнения, жаркие волны, засухи), угрозы здоровью населения, а также гуманитарные риски, в том числе неконтролируемые потоки мигрантов.

Аналитики отмечают, что не все города одинаково уязвимы, поэтому важно учитывать местную специфику, инфраструктуру и готовность органов власти.

Города с наибольшим риском

Наивысший риск военного нападения по данным BGK приходится на Варшаву, а также на города с важной инфраструктурой и расположенные ближе к границе с Россией. К ним относятся:

Гданьск,

Эльблонг,

Гдыню,

Белосток,

Плоцк,

Вроцлав,

Краков.

Согласно оценкам, у Варшавы самый высокий уровень готовности к кризисным ситуациям благодаря развитой инфраструктуре и планам реагирования. Наименьший риск нападения фиксируется для Валбжиха на юго-западе Польши.

Выводы экспертов

В целом большинство польских городов хорошо подготовлены к потенциальным угрозам, хотя уровень устойчивости значительно варьируется в зависимости от расположения и значения инфраструктуры. Эксперты отмечают важность системного планирования и повышение готовности местных органов власти для защиты населения в случае военного конфликта.

