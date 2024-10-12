В Польше готовятся сбивать российские ракеты: Сикорский заявил об открытии базы ПРО

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что "в ближайшие недели" на севере Польши будет открыта база противоракетной обороны НАТО.

Об этом пишет PAP

"В ближайшие недели мы откроем базу противоракетной обороны в Редзиково недалеко от Пуцка. Это база, о которой мы договорились с США", – сказал Сикорский.

Он также сообщил, что вел переговоры, "чтобы системы ПРО могли сбивать и российские ракеты, нацеленные на Польшу, а не только иранские ракеты, нацеленные на США".

Об оперативной готовности к началу миссии новой базы, которая является частью противоракетного щита НАТО, еще в июле заявлял Йенс Столтенберг, занимавший в то время пост генсека Альянса. База в Редзиково является вкладом США в интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны НАТО. Ее строительство длилось восемь лет, и сопровождалось несколькими скандалами. Изначально военный объект планировалось ввести в строй еще в 2018 году.

В своем комментарии Сикорский не упомянул войну в Украине и просьбу президента Зеленского сбивать российские воздушные цели над украинской территорией. Возможно потому, что, база в Редзикове расположена более чем в 500 км от границы с Украиной.

Напомним, Польша и страны Балтии обсудили стратегию на случай нападения РФ. Союзники предупредили, что в первые же минуты после нападения нанесут удар по Санкт-Петербургу, не дожидаясь пока командование НАТО решит применить пятую статью устава.

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