В Польше группа людей напала на украинца и оскорбляла его из-за национальности

Недавно в польском городе Радом гражданин Украины стал жертвой группового нападения. Злоумышленники применили физическое насилие и выкрикивали оскорбления в адрес национального происхождения мужчины. Пострадавший попал в больницу.

Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар.

Нападение на украинца в Радоме было совершено после бытового инцидента, который удалось урегулировать без привлечения полиции. Несмотря на это, к мужчине было применено физическое насилие. Во время нападения в адрес пострадавшего звучали оскорбительные слова, связанные с его национальностью.

Мужчина получил тяжелые телесные повреждения и находится в больнице.

«Граждане Украины имеют право на уважение их достоинства и на безопасность независимо от страны пребывания. Любые проявления насилия или языка ненависти в отношении украинцев неприемлемы и должны получать надлежащую правовую оценку», — подчеркнул Боднар.

Посол рассчитывает на беспристрастное и всестороннее выяснение обстоятельств этого инцидента и на привлечение виновных к ответственности в соответствии с законодательством, с учетом всех обстоятельств дела, в частности возможного мотива национальной ненависти.

Дипломат отметил, что консульская служба Украины в Польше находится в постоянном рабочем контакте с тамошними правоохранительными органами и получает необходимую информацию через официальные каналы.

К слову, в польском городе Лодзь агрессивная женщина напала на украинку с младенцем в коляске после просьбы убрать за собакой. Узнав о национальности потерпевшей, нападавшая перешла к физической силе и ксенофобским угрозам, что было зафиксировано на видео.