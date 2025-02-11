В Польше хотят отменить детские пособия для некоторых беженцев: кого это может коснуться

Премьер-министр Польши Дональд Туск хочет ужесточить правила получения детских пособий для иммигрантов и беженцев, ограничив предоставление помощи только тем иностранцам с детьми, которые работают в Польше и платят налоги.

Об этом пишет Euractiv.

В прошлом месяце кандидат в президенты Польши от партии Туска "Гражданская платформа", мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил о необходимости изменить правила предоставления помощи мигрантам и беженцам. По его мнению, государство должно помогать только тем, кто вносит свою лепту в экономику страны, а не просто сидит на шее у государства.

Туск поддержал эту идею, пообещав, что правительство ее "изучит". По данным журналистов, вскоре правительство представит конкретный проект изменений.

Издание отмечает, что в Польше уже 8 лет действует правительственная программа "Семья 500+". В рамках программы все мигранты и беженцы с детьми, которые живут в стране на законных основаниях и имеют право на работу, получают ежемесячное пособие на ребенка в размере 800 злотых (почти 200 евро). В прошлом году такое пособие получали более чем полмиллиона детей-иностранцев, а в 2023 году получателей детских пособий было еще не 70 тысяч больше. При этом действующие правила требуют, чтобы родитель-иностранец постоянно проживал в Польше и имел карту пребывания с пометкой "доступ к рынку труда", но не требуют, чтобы получатель пособия имел работу.

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Правительственная коалиция критикует предложение Тшасковского.

"Украинские дети часто находятся на попечении бабушек и дедушек или матерей-одиночек, которые не могут работать. Почему мы должны лишать льгот тех, кто в них больше всего нуждается? Это вопрос ценностей", — сказал журналистам депутат Европарламента от "Польши 2050" Михал Кобоско.

Он добавил, что помощь украинцам также приносит пользу польскому обществу.

"Мы находимся в точке, где нам нужны рабочие руки. Украинцы очень легко интегрируются в польское общество, часто занимая рабочие места, на которые долгое время не было желающих", — отметил он.

При этом среди украинских беженцев довольно высокий уровень занятости – 78% из них работают, тогда как в целом по стране трудоустроены всего 68% иностранцев.

Однако по данным опроса, проведенного United Surveys для новостного издания Wirtualna Polska, большинство поляков (85,9%) поддерживают сокращение льгот для иностранцев и только 8,4% выступают против.

Напомним, за почти три года войны в Польше уменьшилось количество украинцев. Последние данные Европейского статистического бюро свидетельствуют об увеличении выездов граждан Украины из Польши в Германию. ФРГ стала одной из стран ЕС, куда активно уходят украинцы.

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