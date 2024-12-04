В Польше хотят приравнять ОУН и УПА к фашизму: в Сейм внесли законопроект

В Украинском институте национальной памяти заявили, что политики Польши пытаются осудить идеологию, которая являлась частью борьбы за независимость Украины.

Польские политики внесли в Сейма законопроект, который предусматривает криминализацию пропаганды идеологий ОУН, УПА и упоминаний о Степане Бандере.

Об этом сообщил народный депутат Украины, бывший глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Законопроект был представлен 3 декабря. Он предусматривает изменения в Закон об Институте национальной памяти и Уголовном кодексе Польши.

"В Уголовном кодексе в статье, касающейся наказания за публичную пропаганду нацизма, коммунизма, фашизма или другого тоталитарного режима, предлагается добавить фразу: а также идеология Организации Украинских Националистов, фракции Бандеры (ОУН-Б) и Украинской Повстанческой Армии (УПА), которая привела к геноциду на Волыни и в соседних областях 1943-1945 годах”, — говорится в сообщении.

Владимир Вятрович заявил, что польские политики пытаются осудить идеологию, которая являлась частью борьбы за независимость Украины.

Напомним, что главы МИД Польши и Украины Радослав Сикорский и Андрей Сибига 26 ноября приняли совместное заявление, что Украина не будет препятствовать в проведении польской стороной поисковых и эксгумационных работ на украинской территории, согласно законодательству Украины и будет положительно рассматривать заявки по этим вопросам.