В Польше хотят создать специальную службу для депортации: стоит ли насторожиться украинцам

Матеуш Моравецкий / © Facebook / Mateusz Morawiecki

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Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 18 августа представил миграционные предложения объединения Rozwój Plus, среди которых отдельная депортационная служба, индивидуальные профили иностранцев и система «депортационных аллертов».

О деталях выступления Моравецкого на конференции Rozwój Plus сообщил Polsat News .

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Что предлагает Rozwój Plus

По замыслу Моравецкого, новая служба должна контролировать соблюдение иностранцами польских правил. Политик говорил о работниках в форме и с четкой маркировкой, которые должны стать «дополнительным обеспечением спокойствия на польских улицах».

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Отдельно предлагается создать индивидуальный профиль каждого иностранца . В нем, по словам Моравецкого, хранились бы данные о законности пребывания, трудоустройства, уплаченных налогах и взносах, а также возможных нарушениях польского законодательства.

Третьим элементом программы названа система уведомлений. При существенном нарушении права или угрозы безопасности в Польше такой «депортационный аллерт» должен запускать процедуру возвращения иностранца . Polsat News не сообщает о зарегистрированном законопроекте или определенной юридической процедуре для этих предложений.

Политическую рамку программы Моравецкий сформулировал следующим образом:

«Если хочешь здесь остаться, ты должен ассимилироваться с поляками и Польшей. Не какой-нибудь мультикультурализм. "Мультикульти", как говорила Ангела Меркель. (…) Тотальная, жестокая ассимиляция. Никакого мультикультурализма».

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Rozwój Plus – отдельное политическое объединение во главе с Моравецким. Польское агентство PAP ранее сообщало о конфликте его деятелей с руководством партии «Право и справедливость» (PiS), которые тоже отметились скандальными заявлениями в начале августа.

Стоит ли насторожиться украинцам

В настоящее время возвращение иностранцев из Польши регулирует действующее законодательство. Обязательство покинуть страну может касаться, в частности, людей, незаконно находящихся в Польше или работающих без необходимых разрешений. Решение принимает комендант подразделения или отделения пограничной службы в индивидуальной административной процедуре, а его можно обжаловать.

Но не так давно отдельное предложение PiS о депортации украинских мужчин без легальной работы озвучил 6 августа евродепутат Тобиаш Бохенский. Партия заявила, что в случае прихода к власти после выборов 2027 года хочет депортировать из Польши мужчин из Украины в возрасте 25-60 лет, у которых нет легального трудоустройства.

«У них будет возможность бороться за свою родину, чтобы ужас этой войны быстрее закончился. Чтобы Центральная и Восточная Европа была безопасной и свободной, Украина должна победить», — сказал Бохенский, обосновывая позицию PiS.

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Пока что ни предложение Rozwój Plus ни PiS само по себе не изменяет правовой статус украинцев в Польше и не создает автоматического риска депортации.

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