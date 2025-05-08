В Польше хотят ужесточить требования для получения гражданства: что ждет иностранцев

Чтобы получить польский паспорт иностранцам скоро может понадобиться 10 лет постоянного проживания в стране

Реклама

Главная оппозиционная партия Польши PiS предлагает ужесточить правила получения гражданства для мигрантов, которые хотят стать поляками. Сейчас в Польше действуют одни из самых либеральных законов о гражданстве в ЕС. Чтобы подать заявление на получение польского гражданства, иностранец должен прожить в стране всего три года.

Об этом пишет Schengen.News.

В польской оппозиции считают, что 3 года проживания — это очень мало и не помогает контролировать иммиграцию. Поэтому Польша должна последовать примеру других стран-членов ЕС, где для получения гражданства нужно прожить в стране 10 лет.

Реклама

Авторы поправки заявили, что такое ужесточение требований поможет адекватно реагировать на растущие проблемы иммиграции. Кроме того, это поможет будущим гражданам Польши глубже интегрироваться в польское общество и адаптирует правила к стандартам ЕС.

Инициаторы изменений утверждают, что за три года иностранцы не успевают ни выучить польский язык хотя бы на уровне B1, ни адаптироваться к социальным условиям и законодательству. А чтобы понять культуру Польши, трех лет тем более недостаточно. Поэтому, чтобы иностранцы могли лучше подготовиться «к роли граждан Польши», должно быть введено требование десятилетнего срока проживания для получения гражданства.

Издание отмечает, что Польша на протяжении многих лет предоставляла гражданство большому количеству иностранцев. В основном это те, кто переехал в Польшу из соседних государств — украинцы, белорусы и россияне. По данным польского МВД, только в 2024 году польскими гражданами были признаны 5533 украинца, 4096 белорусов и 559 россиян.

Однако, Министерство внутренних дел Польши отложило подготовку изменений до выборов нового президента. По данным польских медиа, власти также планируют существенно повысить плату за прием заявлений на предоставление гражданства и прохождение процедуры подтверждения гражданства.

Реклама

Напомним, Украина готовит закон, позволяющий двойное гражданство. Ожидается, что он будет готов к концу 2025 года.