В Польше хотят ввести НДС на украинское масло и ограничение ввоза сахара – подробности

Замминистра анонсировал, что также будет агитировать за ограничения на импорт украинского сахара.

В Польше хотят ввести 8% НДС на украинское масло и ограничение ввоза сахара из Украины.

Об этом говорится в Polskie Radio со ссылкой на информацию заместителя польского министра сельского хозяйства Михала Колодзейчака.

Он заявил, что будет ходатайствовать о минимуме 8% НДС на украинское масло и об ограничении ввоза сахара в Польшу уже на этой неделе.

По его словам, министерство анализирует происходящее.

"В Министерстве сельского хозяйства не было соответствующего подразделения, которое бы анализировало на постоянной основе, сколько и каких товаров поступало в Польшу. Сегодня мы анализируем это раз в неделю, поступают полные данные, например, сколько замороженной малины поступило в этом году", — сказал Колодзейчак .

По его словам, в этом году из Украины уже поступило несколько сот тонн замороженной малины. Фактурная цена замороженной малины составляет 1 евро 15 центов, что меньше 5 злотых.

"В Польше за такую сумму невыгодно выращивать сырые овощи. Я на это не согласен, мы строим польское производство и ограничиваем импорт", – отметил замминистра.

Он добавил, что планирует ходатайствовать о введении НДС хотя бы на 8% на масло, которое может поступать из Украины в Польшу.

"Почему это должна быть ставка 0%, предназначенная для польских производителей и польских потребителей, чтобы производство здесь было прибыльным?" – сказал Колодейчак.

Замминистра заверил, что, скорее всего, на этой неделе будет ходатайствовать о введении ограничения на импорт сахара в Польшу.

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