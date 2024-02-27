В Польше хотят ввести обязательное очное обучение детей из Украины

В Польше пожаловалась, что невозможно проверить, как учатся дети онлайн в украинской системе образования.

Министерство образования Польши планирует ввести обязательное школьное обучение для украинских детей уже с сентября, то есть с нового учебного года.

Об этом сообщает "Польское радио".

Заместитель министра образования Польши Йоанна Муха пожаловалась, что невозможно проверить, как учатся дети онлайн в украинской системе образования.

"Украинских детей нельзя лишать образования, и, к сожалению, мы сегодня имеем дело с такой ситуацией. Мы не можем проверить, как реализовано обязательное обучение этих детей в украинской онлайн-системе. Мы прекрасно понимаем, что это очень большие группы детей", — сказала она.

Замминистра уверена, что часть этих детей останется в Польше, "поэтому они имеют право на образование, и Польша обязана обеспечить им это образование". В то же время Йоанна Муха заверила, что это не попытка полонизации.

"Украинские власти, видимо, боятся, что украинские дети будут полонизированы в польской системе образования. У нас нет таких планов. Мы хотим, чтобы они развивали свою идентичность. Мы хотим предоставить им возможность изучать украинский язык. Я считаю, что украинским властям особенно интересно относительно русскоязычных украинских детей, что у них будет возможность изучать украинский язык в Польше", — сказала она.

Министерство образования Польши обещает проконсультироваться по обязательному школьному обучению детей с Министерством образования Украины. О реакции украинского Минобразования на подобную инициативу пока неизвестно.

Напомним, что в мае 2023 года сообщалось, что 56% украинских детей в Польше не учатся в местных школах.

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