В Польше и Чехии фиксируют первые масштабные наводнения после сильных дождей

Сильные ливни повлекли за собой наводнения в Чехии и Польше. Чрезвычайные службы обеих стран были заранее предупреждены о непогоде и подготовились к возможным катастрофическим последствиям, однако количество осадков превысило ожидания.

В Чехии и соседней Польше зафиксированы наводнения, вызванные сильными ливнями, продолжавшимися всю ночь.

Об этом сообщает dpa.

Силы по чрезвычайным ситуациям в обеих странах готовились к непогоде с пятницы, 13 сентября. Сильные дожди в Чехии повлекли за собой подъем уровня воды в реке Эльба. Власти объявили третий уровень опасности наводнения для около 20 рек и ручьев.

Село Микуловице у польской границы было затоплено уже рано утром. В южном городе Чешское Будейовице спасатели с вечера пятницы устанавливают противопаводковые барьеры вдоль рек Малой и Влтавы.

В Праге уже идет подготовка к ожидаемому разливу Влтавы, вдоль берегов реки возводятся противопаводковые барьеры, также приостановлено судоходство.

По прогнозам метеорологов уровень воды в реках Чехии продолжит повышаться в течение выходных. В то же время на юго-западе Польши в Опольском воеводстве вышла из берегов река Бяла-Глухоласка. Около 400 жителей села Глухолазы близ чешского города Микуловице пришлось эвакуировать.

Министр внутренних дел Томаш Семоняк посетил место происшествия. По его словам, в село было направлено около 100 спасателей и 60 полицейских.

Часть жителей села Моров также пришлось эвакуировать, потому что там вышла из берегов река Мора. В общей сложности пожарная служба отреагировала на 400 вызовов в регионе. Польский метеорологический институт ожидает, что дожди продолжатся.

Напомним, в ночь на среду, 11 сентября, мост Карола в столице Саксонии Дрездене частично обрушился. Тяжелые бетонные сегменты перекрыли реку Эльба.

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