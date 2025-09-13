- Дата публикации
В Польше и Румынии звучит воздушная тревога из-за угрозы российских дронов
В Румынии во время тревоги перехватили российский дрон типа Shahed.
К вечеру 13 сентября Румыния и Польша объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских ударных дронов. Беспилотники залетели на территорию обеих стран НАТО.
Об этом сообщает Digi24.
К вечеру 13 сентября Инспекция по чрезвычайным ситуациям Румынии направила предупреждение для северной части уезда Тулча «о вероятности падения объектов с воздушного пространства».
Ориентировочная продолжительность воздушной тревоги, по их предварительным данным, составляет примерно 90 минут.
Та же ситуация произошла и в Польше. Около 19:15 воздушная тревога была объявлена на востоке Польши.
Об опасности с воздуха предупредили уезды Люблинского воеводства.
В Румынии перехватили российский Shahed
В Румынии во время тревоги воздушные силы перехватили российский ударный дрон типа Shahed, залетевший в воздушное пространство страны.
По данным румынских медиа, в 18:12 в северных регионах Румынии объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотников. Два самолета F-16 воздушных сил Румынии подняли в небо.
Истребители зафиксировали беспилотник и перехватили его около 19 часов вечера над Дунаем.
«Беспилотник не пролетал над населенными пунктами и не представлял непосредственной угрозы безопасности населения. Ситуацию контролируют румынские воздушные и радиолокационные силы», — сообщили в Минобороны страны.
В Минобороны заявили, что территория Румынии не является «объектом атак для России».
Ранее сообщалось, что Польша подняла авиацию и закрыла аэропорт Люблина из-за российских дронов над Украиной.