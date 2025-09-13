В Польше и Румынии звучит воздушная тревога из-за угрозы российских дронов

Воздушная тревога из-за «Шахедов» / © ТСН.ua

К вечеру 13 сентября Румыния и Польша объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских ударных дронов. Беспилотники залетели на территорию обеих стран НАТО.

Об этом сообщает Digi24.

К вечеру 13 сентября Инспекция по чрезвычайным ситуациям Румынии направила предупреждение для северной части уезда Тулча «о вероятности падения объектов с воздушного пространства».

Ориентировочная продолжительность воздушной тревоги, по их предварительным данным, составляет примерно 90 минут.

Та же ситуация произошла и в Польше. Около 19:15 воздушная тревога была объявлена на востоке Польши.

Об опасности с воздуха предупредили уезды Люблинского воеводства.

В Румынии перехватили российский Shahed

В Румынии во время тревоги воздушные силы перехватили российский ударный дрон типа Shahed, залетевший в воздушное пространство страны.

По данным румынских медиа, в 18:12 в северных регионах Румынии объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотников. Два самолета F-16 воздушных сил Румынии подняли в небо.

Истребители зафиксировали беспилотник и перехватили его около 19 часов вечера над Дунаем.

«Беспилотник не пролетал над населенными пунктами и не представлял непосредственной угрозы безопасности населения. Ситуацию контролируют румынские воздушные и радиолокационные силы», — сообщили в Минобороны страны.

В Минобороны заявили, что территория Румынии не является «объектом атак для России».

Ранее сообщалось, что Польша подняла авиацию и закрыла аэропорт Люблина из-за российских дронов над Украиной.