Мир
366
1 мин

В Польше исчезла 16-летняя украинка: полиция просит помощи в поисках

Розыск Наталии Яскевич: 16-летняя девушка скрылась в Освенциме.

Руслана Сивак
Полиция Польши

Полиция Польши / © inpoland

Полиция польского города Освенцим объявила в розыск пропавшую без вести 16-летнюю Наталью Яскевич. В последний раз девушка выходила на связь 19 сентября около 13:00. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Об этом пишет in Рoland.

Приметы Натальи:

  • Возраст: 16 лет.

  • Рост: 165 см.

  • Телосложение: стройное.

  • Глаза: голубые.

  • Волосы: темные, до плеч, с розовой челкой.

  • Особые приметы: носит очки.

  • Одежда: на момент исчезновения была одета в темную.

В Польше ищут 16-летнюю Наталью Яскевич. / © inpoland

В Польше ищут 16-летнюю Наталью Яскевич. / © inpoland

Полиция Освенцима призывает всех, кто видел Наталью или имеет какую-либо информацию о ее местонахождении, немедленно сообщить об этом по телефонам:

  • (47 83 26 280) — полиция Освенцимского уезда.

  • 112 — номер экстренной службы.

Правоохранители просят обращать особое внимание на молодых девушек, похожих по описанию, в общественных местах.

Напомним, в Карпатах во время спуска с горы Хомяк, вблизи села Татаров Ворохтянской ТГ Ивано-Франковской области 5 ноября потерялся 12-летний мальчик. Его разыскивают.

При эвакуации к укрытию из-за обстрелов возможна ситуация, когда маленький ребенок теряется в большой толпе людей. Что делать, чтобы ребенок не потерялся, читайте в материале ТСН.ua.

366
