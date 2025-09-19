- Дата публикации
В Польше исчезла 16-летняя украинка: полиция просит помощи в поисках
Розыск Наталии Яскевич: 16-летняя девушка скрылась в Освенциме.
Полиция польского города Освенцим объявила в розыск пропавшую без вести 16-летнюю Наталью Яскевич. В последний раз девушка выходила на связь 19 сентября около 13:00. С тех пор ее местонахождение неизвестно.
Об этом пишет in Рoland.
Приметы Натальи:
Возраст: 16 лет.
Рост: 165 см.
Телосложение: стройное.
Глаза: голубые.
Волосы: темные, до плеч, с розовой челкой.
Особые приметы: носит очки.
Одежда: на момент исчезновения была одета в темную.
Полиция Освенцима призывает всех, кто видел Наталью или имеет какую-либо информацию о ее местонахождении, немедленно сообщить об этом по телефонам:
(47 83 26 280) — полиция Освенцимского уезда.
112 — номер экстренной службы.
Правоохранители просят обращать особое внимание на молодых девушек, похожих по описанию, в общественных местах.
