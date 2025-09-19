В Польше исчезла 16-летняя украинка: полиция просит помощи в поисках

Полиция Польши / © inpoland

Полиция польского города Освенцим объявила в розыск пропавшую без вести 16-летнюю Наталью Яскевич. В последний раз девушка выходила на связь 19 сентября около 13:00. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Об этом пишет in Рoland.

Приметы Натальи:

Возраст: 16 лет.

Рост: 165 см.

Телосложение: стройное.

Глаза: голубые.

Волосы: темные, до плеч, с розовой челкой.

Особые приметы: носит очки.

Одежда: на момент исчезновения была одета в темную.

В Польше ищут 16-летнюю Наталью Яскевич. / © inpoland

Полиция Освенцима призывает всех, кто видел Наталью или имеет какую-либо информацию о ее местонахождении, немедленно сообщить об этом по телефонам:

(47 83 26 280) — полиция Освенцимского уезда.

112 — номер экстренной службы.

Правоохранители просят обращать особое внимание на молодых девушек, похожих по описанию, в общественных местах.

