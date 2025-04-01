В Польше исчезла соратница Тихановской: ее телефон нашелся в Беларуси

Белорусская оппозиционер Анжелика Мельникова

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В Польше исчезла Анжелика Мельникова — спикер белорусского Координационного совета по обеспечению трансфера власти, которая покинула Беларусь еще после протестов 2020 года. Интересно, что ее мобильный нашли в Беларуси.

Об этом сообщил оппозиционер, заместитель председателя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко и российские оппозиционные телеграм-каналы.

Мельникова пропала 25 марта вместе с двумя детьми. Она покинула Польшу, направляясь в отпуск в Великобританию, но с тех пор на связь не выходила. Также неизвестно место нахождения ее детей в возрасте 6 и 12 лет.

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В окружении лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской опасаются, что Мельникову могли украсть спецслужбы РБ. Также рассматриваются версии о вербовке и депрессии.

По информации пабликов, незадолго до исчезновения оппозиционера в Беларусь вернулся ее бывший муж. Известно, что с февраля Мельникова находилась на больничном из-за последствий коронавируса и жаловалась на слабое психологическое состояние.

Как сообщил Латушко, телефон Мельниковой с 19 марта находится в Беларуси. По словам оппозиционера, телефон нашли «техническим способом», то есть вычислили его местонахождение.

Латушко написал заявление в правоохранительные органы Польши.

«Мы надеемся на лучшее, но понимаем, что ведущие деятели демократических сил Беларуси являются приоритетными целями спецслужб режимов в Беларуси и России», — написал оппозиционер в Сети.

В свою очередь спикер МВД Польши Яцек Добжинский заявил, что Мельникова уже несколько недель не находится на территории страны. Он отметил, что польские спецслужбы будут сотрудничать со спецслужбами других государств и Координационным советом Беларуси для установления места нахождения оппозиционера.

Отметим, в 2020 году Мельникову дважды задерживали во время протестов в Беларуси, из-за чего она с семьей выехала сначала в Украину, а затем в Польшу. Там она присоединилась к команде Латушко и Тихановской.

Координационный совет по обеспечению трансфера власти — негосударственный политический и общественный орган, возникший на фоне протестов против фальсификации выборов в Беларуси в августе 2020 года.

К слову, ранее экс-лидер организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош рассказал, как в 1999 году проводил подготовку к свержению режима Александра Лукашенко в Беларуси.