В Польше жалуются на нехватку украинцев для сезонной работы: беженцы выбирают другие страны

На сезонных работах в Польше в этом году можно заработать до 9 тыс. злотых

Украинские беженцы стали выбирать другие страны ЕС вместо Польши для сезонной работы.

Об этом сообщает Миграционная платформа EWL.

Отмечается, что Польша уже второй год чувствует кадровый голод. Украинцы вместо этого выбирают страны Западной Европы из-за более высоких зарплат и открытости их рынков.

В обнародованном отчете говорится, что средняя зарплата в Польше в первом квартале 2024 года составляет 8147,38 злотых (82,4 тыс. грн). Подсчеты показывают, что зарплаты выросли на 14,4% по сравнению с прошлым годом.

"На сезонных работах сейчас можно заработать до 9 тыс. злотых. Это краткосрочная работа в агросекторе, где зарплата зависит от количества рабочих часов и производительности. Такая работа подходит людям, привыкшим к физической работе. Преимущественно ее выбирают украинцы, живущие в селах и имеют собственные хозяйства", – объясняет директор рекрутации Миграционной платформы EWL Марьяна Семенюк.

Также читайте ВВК сочла годным: на Закарпатье в ТЦК умер военнообязанный

В стране на март зафиксировали 50,5 тыс. вакансий.

По данным ежегодного исследования "Барометр профессий", в 27 профессиях ощутим кадровый дефицит. Есть отрасли, где его не удается преодолеть каждый год: не хватает работников в торговле, промышленности, здравоохранении, социальной помощи. Ни в одной профессии нет излишка.

Между тем, местное правительство Польши планирует серьезные изменения, в частности отмену некоторых популярных выплат. Какие льготы поляки хотят убрать, а какие останутся – в эксклюзиве TSN.ua.

Читайте также: