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В Польше из аэропорта эвакуировали 400 человек из-за приехавшего из Украины иностранца: что произошло

Автор
Мария БойкоМария Бойко
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В Польше из аэропорта эвакуировали 400 человек из-за приехавшего из Украины иностранца: что произошло

Аэропорт Шопена в Варшаве / Фото: Associated Press

Иностранца задержали пограничники.

В столице Польши Варшаве эвакуировали людей из аэропорта им. Шопена. Произошло это из-за 41-летнего гражданина ЮАР, который направлялся из Украины в ОАЭ.

Об этом пишет польское издание RMF FM.

Инцидент произошел в терминале варшавского аэропорта Окенце. В 15.05 во время осмотра ручной клади 41-летнего гражданина Южно-Африканской Республики были обнаружены боеприпасы. Как выяснили журналисты – это были четыре патрона калибра 5,56 миллиметра. 41-летний мужчина направлялся из Украины в Дубай.

Гражданин Южной Африки также имел при себе зарегистрированный багаж. В нем обнаружили боевую гранату. На время работы пиротехников пограничников оперативный дежурный аэропорт принял решение о приостановлении движения и эвакуации терминала вылета на уровне CDE. По данным PAP, из аэропорта было эвакуировано около 400 человек. К 16:00 ситуация в аэропорту нормализовалась.

Гражданин ЮАР был задержан пограничниками. Ожидается, что во вторник его доставят в прокуратуру.

Напомним, на польско-белорусской границе произошла опасная ситуация. Там военные Белоруссии начали бросать камни в сторону польских пограничников.

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Дата публикации
Просмотры
2361
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