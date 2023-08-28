В Польше из аэропорта эвакуировали 400 человек из-за приехавшего из Украины иностранца: что произошло

Иностранца задержали пограничники.
В столице Польши Варшаве эвакуировали людей из аэропорта им. Шопена. Произошло это из-за 41-летнего гражданина ЮАР, который направлялся из Украины в ОАЭ.
Об этом пишет польское издание RMF FM.
Инцидент произошел в терминале варшавского аэропорта Окенце. В 15.05 во время осмотра ручной клади 41-летнего гражданина Южно-Африканской Республики были обнаружены боеприпасы. Как выяснили журналисты – это были четыре патрона калибра 5,56 миллиметра. 41-летний мужчина направлялся из Украины в Дубай.
Гражданин Южной Африки также имел при себе зарегистрированный багаж. В нем обнаружили боевую гранату. На время работы пиротехников пограничников оперативный дежурный аэропорт принял решение о приостановлении движения и эвакуации терминала вылета на уровне CDE. По данным PAP, из аэропорта было эвакуировано около 400 человек. К 16:00 ситуация в аэропорту нормализовалась.
Гражданин ЮАР был задержан пограничниками. Ожидается, что во вторник его доставят в прокуратуру.
Напомним, на польско-белорусской границе произошла опасная ситуация. Там военные Белоруссии начали бросать камни в сторону польских пограничников.
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