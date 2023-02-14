В Польше из МИД уволили всех выпускников Московского института международных отношений

Глава польского МИД Збигнев Рау заявил, что ведомству удалось закрыть очень важный процесс, являющийся частью декоммунизации в широком понимании.

В Польше из Министерства иностранных дел уволили всех выпускников Московского института международных отношений.

Московский государственный институт международных отношений являлся инвестицией в деятельность российского империализма.

Об этом в интервью Gazeta Polska Codziennie сообщил глава ведомства Збигнев Рау.

"Московский государственный институт международных отношений был инвестицией в деятельность российского империализма. Это часть советской мягкой силы. Выпускники должны были служить государственному разуму этой империи. Нам удалось закрыть очень важный процесс, являющийся частью декоммунизации в широком понимании", — сказал он в интервью.

Напомним, в понедельник, 13 февраля, к границам Польши подлетели три российских военных самолета. Их перехватили истребители Нидерландов, которые были присоединены к миссии по воздушной охране РП. Оказалось, что это было три самолета: российский Ил-20м "Кут-А", сопровождавший два Су-27 "Фланкер". Голландские истребители F-35 сопровождали строй издалека и передали партнерам по НАТО.

Позже польское оперативное командование ВС подтвердило информацию и заверило, что в таких случаях это стандартная процедура, и российские самолеты были в международном пространстве, не нарушая границ НАТО.

"Российские самолеты сопровождали немецкий Luftwaffe (Люфтваффе или Воздушные силы Германии). Они пролетели без транспондера", — говорится в сообщении.

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