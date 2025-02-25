В Польше из помещения горсовета выпал и погиб молодой человек: СМИ пишут, что это украинец

В Польше сообщают о гибели молодого человека. По неофициальным данным, им оказался 30-летний украинец.

В Кракове в Польше молодой человек выпал с восьмого этажа городского совета, его не смогли спасти. По неофициальным данным, погибшим оказался украинец.

Об этом пишет wprost.pl.

Трагедия произошла утром 24 февраля. Около 11:00 сотрудники полиции получили сообщение о том, что с восьмого этажа здания мэрии Кракова на проспекте Варшавского восстания выпал мужчина в возрасте около 30 лет.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, прокурор и врачи скорой помощи. Несмотря на реанимационные мероприятия, спасти мужчину не удалось.

Предварительные выводы правоохранителей указывают на то, что третьи лица не способствовали смерти потерпевшего.

Издание radiokrakow.pl сообщает, что по неофициальным данным, погибший - украинец, ему примерно 30 лет. Причины трагедии пока неизвестны.

Напомним, в Польше напуганная женщина вызвала скорую для статуи Иисуса.

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