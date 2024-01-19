В Польше из-за бриллиантов украинку не впустили в самолет и задержали: что случилось

В Польше в аэропорту задержали украинку, перевозившую бриллианты. Женщина хотела скрыть наличие драгоценных камней на 1,5 млн. злотых.

Об этом сообщает Палата налоговой администрации в Варшаве.

Согласно сообщению службы, женщина приехала из Армении, драгоценные камни были в ее ручной клади.

"Сотрудники Таможенно-фискальной службы (ТФС) из пассажирского таможенного отделения в Варшаве направили путешественницу из пункта пропуска "ничего не сообщать" на проверку. Гражданка Украины прибыла из Армении и должна была продолжить свое путешествие в Бельгию", — говорится на правительственном сайте.

Удалены бриллианты. Фото: польская налоговая

Однако из-за попытки скрыть бриллианты ее не пустили в самолет, и она преждевременно завершила свое путешествие в варшавском аэропорту им. Шопена. Там ее задержали правоохранители.

Во время обыска в ее ручной клади были обнаружены бриллианты. Они весили почти 670 карат, или 134 грамма.

Как говорится в сообщении, женщина предъявила стражам порядка счета-фактуры, подтверждающие покупку драгоценностей.

"Стоимость задержанных драгоценных камней оценивается более чем в 1,5 миллиона злотых. Если бы камни были проданы, ущерб для государственного бюджета составил бы более 350 000 злотых", — говорится в сообщении.

Гражданке Украины грозит штраф.

Напомним, в Польше во время масштабных обысков задержали украинцев.

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