В Польше из-за нападения России на Украину демонтировали памятник Красной армии: фото, видео

Власти Польши сообщили, что это завершение декоммунизации Мальборка, которая началась еще в 1989 году.

Об этом пишет naszemiasto.pl.

Решение о демонтаже мемориала Красной армии в Польше было принято еще в феврале после нападения России на Украину. Однако этот памятник был внесен в воеводский реестр, поэтому мог быть ликвидирован только по решению власти воеводства.

Фото: naszemiasto.pl.

9 августа польский Институт национальной памяти и местные власти решили таки демонтировать мемориал.

"Можно говорить об историческом моменте, потому что это конец декоммунизации Мальборка. В 1989 году этот процесс был естественным, но этот памятник стал свидетельством того, что он так и не был завершен. В польском публичном пространстве не должно быть места символам русского и советского" империализма", – сказал заместитель министра государственных активов Польши Кароль Рабенда.

Все элементы памятника разбили и демонтировали. Осталась только земля. В этом городе планируют возвести мемориал жертвам нацистского или советского режимов.

Фото: naszemiasto.pl.

Напомним, в Беларуси поностальгировали по СССР и пригрозили Польше войной.

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