В Польше из-за необычной выходки ученика закрыли школу на три недели: что произошло

В Польше школу возле Вроцлава закрыли на три недели из-за выходки 14-летнего ученика. Парень разлил в помещении учебного заведения масляную кислоту, которая очень опасна для здоровья.

Учеников временно перевели на дистанционное обучение, сообщает информационный портал InPoland.

Инцидент произошел на прошлой неделе. На место происшествия вызвали спасателей, они собрали разлитую жидкость в герметичные контейнеры. Теперь здание регулярно нейтрализуют известью. В школе также планируется озонирование и дезактивация. На эти мероприятия заведение потратило уже 15 тысяч злотых.

"Ученик разлил масляную кислоту, которая имеет сильно ядовитое действие, что создало угрозу для всей школы. Учащихся там детей эвакуировали с помощью полицейских, пожарных и службы скорой помощи", — рассказал представитель Главного управления полиции Вроцава Войцех Яблонский.

В здании школы чувствуется вонь, въевшаяся в стены. Запах, вероятно, будет выветриваться до майских праздников.

Напомним, в Польше граждане Украины могут получать минимальную пенсию, впрочем, при определенных условиях. Более 10 лет назад Польша и Украина подписали соглашение о социальном обеспечении.

Читайте также: