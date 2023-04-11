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В Польше из-за "подарка для сестры" украинцу грозит 5 лет тюрьмы: что он натворил

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Время на прочтение
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В Польше из-за "подарка для сестры" украинцу грозит 5 лет тюрьмы: что он натворил

Фото: Налоговая палата в Жешуве

Мужчина заявил, что купил дорогую сумку на рынке.

На границе задержали 61-летнего украинца, пытавшегося ввезти в Польшу сумку из кожи крокодила. Поскольку у него не было разрешения на ввоз предмета роскоши, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Налоговая палата в Жешуве.

Польские таможенники в пропускном пункте Корчева обнаружили в багаже украинца сумку из кожи американского крокодила. Мужчина заявил, что вез ее, чтобы подарить сестре.

Фото: Налоговая палата в Жешуве / ©
Фото: Налоговая палата в Жешуве

Мужчина пояснил, что сумку, которую он приобрел на базаре, намеревался подарить своей сестре. Однако у него не было разрешения, необходимого для перевозки через границу видов животных, находящихся под угрозой исчезновения, а также изделий из них.

Теперь гражданину Украины грозит от трех месяцев до пяти лет лишения свободы.

Фото: Налоговая палата в Жешуве / ©
Фото: Налоговая палата в Жешуве

Напомним, в Польше в Мысловице на трассе А4 столкнулись два микроавтобуса. Один из них перевозил украинцев.

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Дата публикации
Просмотры
2417
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