В Польше из-за "подарка для сестры" украинцу грозит 5 лет тюрьмы: что он натворил

Мужчина заявил, что купил дорогую сумку на рынке.
На границе задержали 61-летнего украинца, пытавшегося ввезти в Польшу сумку из кожи крокодила. Поскольку у него не было разрешения на ввоз предмета роскоши, ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Об этом сообщает Налоговая палата в Жешуве.
Польские таможенники в пропускном пункте Корчева обнаружили в багаже украинца сумку из кожи американского крокодила. Мужчина заявил, что вез ее, чтобы подарить сестре.
Мужчина пояснил, что сумку, которую он приобрел на базаре, намеревался подарить своей сестре. Однако у него не было разрешения, необходимого для перевозки через границу видов животных, находящихся под угрозой исчезновения, а также изделий из них.
Теперь гражданину Украины грозит от трех месяцев до пяти лет лишения свободы.
Напомним, в Польше в Мысловице на трассе А4 столкнулись два микроавтобуса. Один из них перевозил украинцев.
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