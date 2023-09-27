В Польше из-за шутки в аэропорту туриста не пустили в самолет и оштрафовали: что он сказал

В Польше в аэропорту города Катовице мужчина решил пошутить о "бомбе" в багаже. После этого на место приехали все экстренные службы, а когда взрывчатку не нашли — мужчину оштрафовали и не пустили в самолет.

Об этом пишет wprost.pl.

В аэропорту Катовице 44-летний мужчина из Закопаного заявил, что перевозит в своем чемодане бомбу. Это насторожило персонал и полицию и начались безотлагательные меры, предусмотренные в случае угрозы.

Впоследствии мужчина начал объяснять, что он просто пошутил, но ему никто не верил. На место происшествия прибыли сотрудники группы специального вмешательства, допросившие шутника.

Мужчина, сообщивший, что перевозит в чемодане бомбу, хотел улететь из Катовице в отпуск в Анталию в Турции. После того, как бомбы у него не нашли, турист получил штраф в размере 500 злотых и отказ в посадке на самолет.

"Пограничная служба очень серьезно относится к всяческим сообщениям о заминировании, а также к шуткам о том, что в багаже путешественников якобы есть взрывчатка, которые затем тщательно проверяются. Последствиями необдуманных действий может быть наложение штрафа на лицо, потеря авиабилета, задержание, а также обвинения в уголовном преследовании", — сообщили польские пограничники.

Напомним, в августе 2023 года в одном из аэропортов Польши произошел схожий инцидент. Тогда женщина тоже шутила о бомбе в своем багаже.

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