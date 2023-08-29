В Польше из-за шутки в аэропорту женщину оштрафовали и не впустили в самолет: что она сказала

Женщина извинилась за свое поведение.
В Польше женщину из-за шутки в аэропорту не пустили в самолет и оштрафовали. Когда охрана спросила ее о багаже, полька решила заявить, что она "перевозит оружие".
Об этом пишет польское издание onet.pl.
49-летнюю женщину из Поморского воеводства, пошутившую в аэропорту имени Леха Валенсы в Гданьске, что у нее в багаже есть пистолет, оштрафовали. Экипаж самолета, которым она должна была лететь на Кипр, тоже не пустил ее на борт. В чемодане женщины не нашли никаких опасных предметов.
"49-летняя жительница Поморского воеводства пошутила во время регистрации багажа и билетов. Она сообщила служащему, что в ее чемодане, кроме оружия, больше ничего нет". – сообщил 29 августа спикер Командующего Морским отделом Пограничной службы в Гданьске, капитан-лейтенант Анджей Юзвяк.
Впоследствии женщина извинилась за неудачную шутку, однако охрана ее все же обыскала. В багаже пассажирки была одежда и косметика.
"Сотрудники оштрафовали 49-летнюю женщину. Однако более болезненным для женщины стало решение капитана самолета не брать ее на рейс в Ларнаку", — подытожил Анджей Юзвяк.
Напомним, в Польше из аэропорта эвакуировали 400 человек из-за приехавшего из Украины иностранца.
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