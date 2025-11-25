В Польше из-за странного поступка задержали 15-летнего украинца

В Польше задержали украинца, который вылез на смотровое колесо / © Associated Press

В Варшаве задержали 15-летнего подростка из Украины после того, как он нелегально поднялся на колесо обозрения. Парень заявил правоохранителям, что это его «увлечение».

Об этом пишет польское издание wprost.pl.

В столице Польши по случаю рождественских праздников установили 55-метровое колесо обозрения. Оно пока не функционирует, однако в Сети появилось видео, как молодой парень лезет на его вершину. Ролик вызвал волну возмущения и вопросов о безопасности посетителей столичной ярмарки.

Впоследствии польская полиция сообщила, что сотрудники городского центра установили личность и задержали человека, который поднимался на колесо обозрения. Им оказался 15-летний гражданин Украины.

«Подросток был удивлен визитом полицейских к месту его проживания. Молодой человек признался в содеянном, объяснив сотрудникам, что лазание на различные конструкции является его увлечением», — пояснила полиция в сообщении.

В комнате 15-летнего подростка полицейские нашли и изъяли камеру GoPro, ноутбук и перчатки, которые он использовал для восхождения.

Администратор Варшавской ярмарки подал заявление о нарушении статьи 193 Уголовного кодекса, которая касается нарушения домашнего спокойствия. Парню грозит штраф, ограничение свободы или лишение свободы на срок до одного года.

